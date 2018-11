Barbón: Sin presupuesto, no hay rebaja de tasas universitarias

Oviedo, 25 nov (EFE).- El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha advertido hoy de que, de no aprobarse el presupuesto para 2019, la rebaja del 20 por ciento en las tasas universitarias planteada por el Gobierno en la negociación con Podemos no se llevaría a cabo.

"Si no hay presupuestos, eso no lo hay y hago un emplazamiento a las organizaciones que estamos negociando a que, por pedir lo más, no nos quedemos con lo menos", ha reiterado Barbón a dos días de que el Gobierno remita a la Junta su proyecto presupuestario sin haber cerrado todavía un acuerdo con la formación morada.

El dirigente socialista ha hecho estas afirmaciones antes de asistir a la clausura de la Escuela de Formación de Otoño de Juventudes Socialistas de Asturias (JSA) junto al secretario general de la rama juvenil del PSOE, Omar Anguita.

Barbón ha incidido en que Juventudes Socialistas constituye "un elemento clave de dinamización" del partido y del conjunto de Asturias y ha garantizado que sus propuestas formarán parte del programa electoral de la FSA-PSOE para las elecciones autonómicas.

Además, ha reclamado al conjunto de la juventud que se constituya en una "barrera de choque" frente a una extrema derecha "que está creciendo" y ha emplazado a los jóvenes a ser capaces "de resistir ese empuje".

Barbón ha tenido también un recuerdo para el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora hoy y ha emplazado a los hombres, en especial a los más jóvenes, a ser conscientes de que las reivindicaciones de las mujeres también son suyas dado que la igualdad "es una conquista de todos".