Industria aprobará en semanas medidas para la industria electrointensiva

Madrid, 26 nov (EFE).- La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dicho hoy que su departamento aprobará en las próximas semanas un paquete de medidas para la industria electrointensiva, del que se beneficiará Alcoa, la multinacional del aluminio que ha anunciado el cierre de dos de sus tres plantas en España.

Maroto, durante su comparecencia en comisión en el Senado, ha explicado que están trabajando en buscar soluciones, aunque sean "transitorias", para las empresas de gran consumo eléctrico, pues el cambio en la ley del sector energético y otras medidas que está preparando el Ministerio de Transición Ecológica tardarán algo más, pues se requiere más tiempo para "dibujar" todo el sistema eléctrico en su conjunto y no crear disfunciones.

Reyes Maroto ha manifestado durante su intervención que es "curioso" que Alcoa alegue la falta de competitividad de las plantas de aluminio de Avilés (Asturias) y La Coruña para cerrarlas, cuando lleva más de una década sin invertir en ellas, y ha apuntado que su otra fábrica en España, la de San Ciprián, en Lugo, en la que sí se han hecho inversiones, continuará con su actividad.

Ha indicado que la situación actual "viene a demostrar" que la "crisis" que se generó en esta empresa en 2014, cuando anunció el cierre de esas plantas y llegó a presentar también un expediente de regulación de empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla, que luego retiró, "no terminó de cerrarse".

Según Maroto, han sido motivos ligados a la productividad de las instalaciones las que han sido determinantes para el cierre de esas fábricas.

En cuanto al Gobierno, ha señalado que lo que ha intentado es que el ERE no se presentara mientras se buscaban soluciones alternativas y ha señalado que, pese a la labor del Ministerio de Trabajo, no se llegó a conseguir que Alcoa no lo presentase.

Maroto, que ha advertido que las capacidades de autorización y arbitraje del Ministerio de Trabajo en los ERE son menores desde la reforma laboral, ha dicho que este departamento se está empleando en que la negociación sea "equilibrada" y en que se amplíe el plazo del periodo de consultas del ERE, que finaliza el 30 de noviembre y que la ministra considera que "es muy corto".

Respecto al Ministerio de Industria, ha dicho que ha puesto a disposición de Alcoa todos los programas de apoyo financiero de los que dispone, entre ellos las líneas de fomento de competitividad industrial, del que las empresas de aluminio se han beneficiado en el periodo 2005-2017 en 37,9 millones de euros en créditos, que han generado una inversión inducida de 88,1 millones.

La ministra, que ha avanzado que quiere aprobar un marco estratégico 2030 para el sector industrial y marcar una nueva hoja de ruta para el mismo, también ha recordado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya el calendario de la subastas de interrumpibilidad, un mecanismo de compensación a las industrias electrointensivas por estar dispuestas a interrumpir su consumo para dar seguridad al suministro general.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno aprobará un conjunto de medidas para industrias electrointensivas, que se beneficiarán de condiciones particulares en el suministro de electricidad.

Maroto, que ha dicho también que en próximas semanas espera llevar el plan Reindus al Consejo de Ministros, ha afirmado, por último, que las próximas semanas serán determinantes para buscar una solución al cierre de las dos factorías de Alcoa.