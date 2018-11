Joselu: "A este Real Oviedo le falta creérselo"

Oviedo, 26 nov (EFE).- El delantero del Real Oviedo Jose Luis Moreno 'Joselu' reconoció que las victorias ante Sporting y Reus le han dado al equipo la confianza que necesitaba, y avanzó que ahora para seguir creciendo el bloque tiene que "creer" en sus propias posibilidades para "tirar para arriba y hacer un año bonito".

"Estábamos fastidiados después de caer goleados en Riazor y ahora hay que quitarse las dudas e ir todos en la misma dirección, porque somos buenos y hay equipo para hacer un año bonito. El del Reus era un partido trampa y que al final fuese tranquilo nos tiene que dar confianza para lo que viene", analizó el punta.

El jugador, que tuvo que pedir el cambio tras notar una molestia muscular, está pendiente de pruebas y espera que la lesión no revista gravedad, aunque reconoce que el dolor sigue ahí por ser "reciente".

"Me encuentro bien y espero que sea un susto, mi sensación es de que no va a más. Notaba una leve molestia minutos antes de pedir el cambio, pero el disparo que se estrelló en el palo fue lo que provocó que decidiera salir para que entrara otro compañero", explica el propio futbolista.

Joselu, que anotó ayer en segunda jugada después de que Badía le parara un penalti, reconoció que no está pasando por su mejor momento goleador al haber marcado sólo tres tantos en lo que va de liga: ante Lugo, Elche y Reus.

"Me está costando hacer gol, y por eso lo celebré con rabia, porque no estoy contento con mi rendimiento. Aporto cosas pero al final un delantero siempre tiene el gol en la cabeza. No me puedo quejar, hay compañeros que no están disfrutando minutos", comentó el atacante.

El carbayón admitió también que al equipo se le avecina un diciembre exigente, y es por ello que consideró especialmente importante ganar al Reus en la que supuso la primera victoria consecutiva de los azules hasta el momento.

"Si no llegamos a marcar pronto en la segunda parte, el partido se habría complicado bastante, materializamos las que tuvimos y el final fue tranquilo. Ahora viene un calendario con rivales fuertes y era importante no descolgarnos. El equipo está preparado para competir con cualquiera y buscaremos la regularidad", concluyó el onubense.

Los carbayones llevaron a cabo la habitual sesión regenerativa en un escenario diferente esta semana, las instalaciones de Las Caldas, donde la plantilla realizó movilidad en el gimnasio y trabajó a posterior en el circuito de aguas del balneario.