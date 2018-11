Feijóo pide un estatuto para las empresas electrointensivas en Galicia

Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy la elaboración "inmediata" de un estatuto de las empresas electrointensivas que garantice la viabilidad de la decena de compañías de este tipo instaladas en esta comunidad autónoma, así como de sus 5.000 puestos de trabajo.

Feijóo, que se ha entrevistado hoy en Madrid con la responsable de Transición Energética Teresa Ribera, ha explicado que la ministra le ha confirmado que este estatuto será redactado con el apoyo del Ministerio de Industria dirigido por María Reyes Maroto.

Las propuestas de la administración gallega pasan por "conseguir un precio competitivo del precio de la energía con Europa, evitar el riesgo de deslocalización y garantizar la estabilidad en subastas de interrumpibilidad".

Feijóo ha trasladado al MITECO su preocupación por el hecho de que la próxima subasta de este tipo "en los próximos días", contará "con menos bloques que la anterior y por tanto habrá menos energía a precio contenido que en la de 2017".

Por ello ha planteado la posibilidad de aplicar mecanismos compensatorios vía ley de presupuestos que "garanticen los puestos de trabajo y eviten crisis" como la de la empresa Alcoa, que afecta a Galicia pero también a Asturias.

Respecto a la situación de las centrales de Meirama y As Pontes, ha argumentado que Galicia "no puede permitirse el lujo de desconectar estas empresas mientras no haya más potencia renovable alternativa instalada" pues "dejaría de ser una región excendentaria para pasar a ser deficitaria" energéticamente.

Galicia es una de las CCAA con mayor porcentaje de producción eléctrica gracias a las renovables ya que "llegaremos a un 20 % en 2020" pero ha recordado que en 2017 llovió muy por debajo de la media y estas dos centrales "triplicaron su actividad y producción energética".

Feijóo ha pedido a las empresas responsables que hagan "las inversiones necesarias" y ha expresado su "preocupación" porque "Enel está haciendo inversiones en As Pontes pero no vemos las de Naturgy en Meirama".

Además de la eólica y la hidráulica, ha apuntado que la biomasa es "una energía estructural en Galicia" donde se corta el 44 % del total de la madera anual de España.

Por ello ha recibido el visto bueno del MITECO para plantear dos propuestas de ubicaciones posibles para sendas plantas de biomasa, aparte de la concedida en el ayuntamiento coruñés de Curtis.

Entre otros temas ambientales tratados, el presidente de la Xunta ha invitado a Ribera a visitar Ourense para presentar el proyecto de Ecobarrio, una vez que la ministra ha confirmado que firmará el convenio, actualmente en tramitación, para empezar a desarrollar esta iniciativa a partir de principios de 2019.

Respecto a Vigo y su área metropolitana ha explicado que el embalse que los abastece de agua es "pequeño y pone en riesgo ese abastecimiento" en épocas de sequía, por lo que impulsará un convenio que lo garantice bombeando desde el río Miño.

Además, activará los "compromisos de saneamiento" en Santiago, Sanxenxo y Ponteareas entre otras localidades, si bien en el caso de la capital gallega plantea "una reunión urgente" a tres bandas con MITECO y autoridades municipales ante el "riesgo de perder los fondos europeos" por culpa de la actual equipación.

Feijóo se ha mostrado favorable a la transición energética del MITECO pero ha pedido planificación y responsabilidad en su ejecución y "que sea moderada, no abrupta o improvisada".