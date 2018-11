PSOE y Podemos sellan pacto presupuestario que abre la puerta a más acuerdos

Oviedo, 27 nov (EFE).- La Federación Socialista Asturiana y Podemos Asturias han sellado hoy su primer gran pacto con un acuerdo en materia presupuestaria que recoge compromisos políticos que van más allá de las cuentas públicas y que plantean cerrar otros acuerdos en un futuro próximo en materia de educación.

Cuestiones como la jornada de 23 horas lectivas en primaria o para articular una red pública de 0-3 años de carácter autonómico podrían ser objeto de esos acuerdos, según se recoge en el acuerdo que hoy han firmado los secretarios generales de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, y de Podemos Asturies, Daniel Ripa.

Ambos, acompañados por sus portavoces parlamentarios, Marcelino Marcos Líndez y Enrique López, entre otros, ha rubricado el pacto que permitirá que el próximo año haya presupuestos regionales, tras un año de prórroga de las cuentas pactadas con PP y Cs en 2017.

La firma ha tenido lugar en la sede de la Junta General del Principado siete horas después de que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, trasladase a la Cámara un proyecto de ley que recoge un gasto de 4.524 millones de euros, un 0,87 por ciento por encima del presupuesto fallido de este año.

Ésta es la primera vez que Podemos apoya unos presupuestos regionales en esta legislatura, en la que el Ejecutivo de Javier Fernández sólo sacó adelante los de 2017 con el apoyo del Partido Popular.

En principio, las cuentas públicas del próximo año quedarán aprobadas el 28 de diciembre con el apoyo de Podemos e IU, que mañana suscribirá su acuerdo con la FSA, y serán gestionadas tanto por el actual Ejecutivo que preside Javier Fernández como por el que resulte elegido en las urnas el próximo mes de mayo.

"Este es el legado que dejamos al futuro Gobierno de Asturias, que preferimos que tenga un sello social mas que de recortes y austeridad", ha señalado Ripa que considera que los morados han cumplido con su responsabilidad al "tumbar unos presupuestos que llevaban el sello del PP" y que, sin este pacto, se hubiesen mantenido más allá de mayo.

Barbón ha evitado pronunciarse sobre si este pacto allanará el camino para un posible pacto electoral tras las elecciones de mayo porque, según ha incidido, esa cuestión está en manos de los ciudadanos.

En cualquier caso, ha señalado que lo importante son los presupuestos y su ejecución tras advertir de que no se puede hablar de lo buena que es la pluralidad y luego estar criticando que se alcancen acuerdos.

Para el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, el pacto supone un mensaje importante para los ciudadanos y con él "se rompe la dinámica" de falta de acuerdos que se ha visto en esta legislatura entre los partidos de la izquierda.

En su opinión, aunque hay quien les critican porque son unos presupuestos muy sociales, "precisamente por eso son buenos, porque mejoran la vida de la gente y son una barrera frente a una derecha que lanza una ofensiva de destrucción del estado social".

"Estos presupuestos son un mensaje de freno a la política de la derechas y demuestran la utilidad de los partidos", ha añadido el secretario general de los socialistas asturianos, que ha justificado que el Gobierno no haya firmado este acuerdo entre Podemos y PSOE porque ya cumplió su papel con la aprobación del proyecto presupuestario y su presentación ante el Parlamento.

Según Barbón, a nadie le debe sorprender que los grupos y los partidos firmen el acuerdo, hoy con Podemos, y mañana con IU.

El dirigente de Podemos ha señalado que en cada negociación presupuestaria que han llevado a cabo en la actual legislatura han sido exigentes en la búsqueda de avances que permitiesen recuperar los derechos perdidos durante la crisis y que, con este acuerdo, se ha dado un "paso importante" en ese sentido.

Como ejemplo, ha señalado que la reducción de un 25 por ciento en las tasas universitarias supondrá que la matrícula baje en 200 euros para un grado, y más para un máster, y que con la contratación de 60 de los 300 médicos que reclamaban para reducir las listas de espera se sitúe en la buena dirección.

"No pedíamos directores generales para nosotros sino un batallón de médicos. No pedíamos cargos de libre designación o dinero, sino derechos para los trabajadores y medidas para mejorar Asturias", ha afirmado Ripa, para quien este pacto "no es el objetivo de llegada, es el punto de partida para seguir avanzando".