IU, dispuesta a un gobierno tripartito y el PSOE, a gobernar la pluralidad

Oviedo, 28 nov (EFE).- IU ha ratificado con el PSOE el acuerdo político con el que se compromete a apoyar los presupuestos del Principado para 2019, un acuerdo que, según el coordinador de la coalición, Ramón Argüelles, podría ser la antesala de un gobierno tripartito tras las elecciones del mes de mayo.

"Desde IU no hay ningún problema de formar parte de un gobierno a tres", ha señalado junto al secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, que se ha mostrado más reservado y se ha limitado a señalar que su partido aspira a ganar y gobernar, y "a lo mejor, a gobernar la pluralidad", pero que en todo caso habrá que esperar a ver qué dicen las urnas en mayo.

Barbón y Argüelles han hecho estas declaraciones tras ratificiar, un día después de que lo hiciesen Podemos y el PSOE, el acuerdo político en el que se recogen los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones para sumar votos al proyecto de ley de presupuestos del Principado para 2019, que quedará aprobado el 28 de diciembre.

El líder socialista ha justificado que la firma de los acuerdos del PSOE con IU y Podemos se hayan firmado de forma separada y en días diferentes porque la negociación también se llevó a cabo de forma separada, mientras que Argüelles ha incidido en que lo importante es que haya presupuestos de izquierda.

Argüelles ha asegurado que este presupuesto lleva la rúbrica de IU y que, por lo tanto se sienten identificados con él y que, aunque desconoce las aportaciones que ha hecho Podemos al mismo, las dan "por buenas".

"Éste es el camino para la próxima legislatura", ha señalado el coordinador de IU al referirse al consenso alcanzado entre los tres partidos de la izquierda para un pacto que ha calificado de "histórico".

No obstante, ha incidido en que acuerdo no debe ser la excepción sino la regla y que debería servir también para que el proyecto de Ley de Servicios Sociales presentado por IU salga aprobado del parlamento regional antes de que acabe la legislatura.

Para Barbón, es una buena noticia para Asturias que los 28 diputados que suman PSOE, Podemos e IU vayan a votar conjuntamente el presupuesto y sean corresponsables a la hora de diseñar el futuro de la región en el próximo año.

Frente a las críticas vertidas por el resto de formaciones políticas con representación en la Junta General, Barbón ha afirmado que se trata de un presupuesto inversor y que habla de desarrollo económico porque el gasto social también genera actividad económica.

"Me llama la atención la reacción furibunda de las derechas", ha añadido, antes de asegurar que se equivocan cuando dicen que es mejor una prórroga que un mal presupuesto porque en el primer supuesto no sería posible llevar a cabo inversiones productivas durante 2019 porque, al ser año electoral, no habría oportunidad de aprobar créditos extraordinarios que las financiasen.

Ante las acusaciones de radicalización lanzadas por la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, el líder socialista le ha replicado que es un "presupuesto donde suma la alianza de la izquierda porque la derecha en esta región se está radicalizando hacia la extrema derecha y ya ni disimula".

En su opinión, y en contra de lo que piensa la dirigente popular, sí que cree que los asturianos se mostrarán satisfechos con estos presupuestos y que así lo reflejarán en unas urnas en las que ella, según ha recordado, nunca ha sido ratificada cuando ha optado a la Presidencia del Principado.

"La derecha de este país lleva muy mal cuando la izquierda gobierna", ha añadido Barbón, para quien la irrupción de la extrema derecha supone una amenaza para la democracia que le preocupa y ante la que no ve que PP, Foro y Ciudadanos pongan muros de contención.

Sobre esta cuestión, el coordinador de IU ha advertido de que la presidenta de los populares asturianos les está acusando de radicales, pero que no ha dicho nunca que Vox lo sea, con lo que legitima actitudes de partidos tan extremistas.