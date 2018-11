Fundación José Barreiro incorpora ex presidentes y ex secretarios generales

Oviedo, 28 nov (EFE).- El patronato de la Fundación José Barreiro ha aprobado hoy que los ex secretarios generales de la FSA-PSOE y los ex presidentes socialistas del Principado y de la Junta General pasen a formar parte de este órgano.

Recientemente el patronato aprobó, a propuesta del secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, una reforma de sus estatutos en los que se contempla la posibilidad de que se incorporaran las personas que reunieran estos requisitos como miembros natos del patronato, una iniciativa que ahora se ha llevado a la práctica.

Así, en la reunión que ha celebrado hoy ya han participado el ex secretario general Jesús Sanjurjo; el ex presidente Vicente Álvarez Areces y María Jesús Álvarez, ex presidenta de la Junta mientras que Pedro de Silva y Juan Ramón Zapico han excusado su asistencia por motivos personales, según ha informado la FSA-PSOE.

La Fundación José Barreiro se dedica al análisis de la documentación histórica de la FSA-PSOE y, según Barbón, es "muy emotivo" que, en vísperas de que se celebre el 40 aniversario de la Constitución, Jesús Sanjurjo, entonces secretario general de la FSA-PSOE, pase ahora a formar parte del patronato.

"Estas incorporaciones reforzarán el trabajo de la Fundación, y para los socialistas es un honor que aquellas personas que nos representaron formen parte de la conservación del patrimonio histórico de nuestro partido con una mirada al futuro", señala Barbón en un comunicado.