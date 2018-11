Felgtb denuncia que delitos de odio al colectivo LGTB "están normalizados"

Madrid, 29 nov (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) ha denunciado hoy que los delitos de odio al colectivo "están normalizados" en la sociedad española y ha alertado de que entre un 60 y un 80 por ciento de los actos violentos que sufren estas personas no se denuncian.

La Federación ha presentado un informe que analiza 332 agresiones o incidentes -dos de ellas en Asturias- de un total de 629 registrados en 2017 por distintas asociaciones, titulado "La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI" y elaborado por el Observatorio de Redes Contra el Odio de la Felgtb por quinto año consecutivo.

"No tenemos un mapa real, completo y riguroso de todo lo que está pasando en este país en cuanto a violencias al colectivo se refiere", ha puntualizado el responsable del Observatorio, Jesús Generelo, ya que es imposible saber el número exacto de incidentes al no denunciarse o registrarse en asociaciones y porque estos delitos "están normalizados" en la sociedad.

La muestra partía de 629 casos registrados, aunque solo se han analizado aquellos que podían homogeneizarse para llegar a conclusiones, es decir, 332 incidentes que sufrieron en 2017 personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales o intersexuales.

Según ha remarcado Generelo, el total de incidentes registrados "triplican" los datos del último informe del Ministerio del Interior, y duplican las cifras que manejaba el último estudio del Observatorio de Redes Contra el Odio.

"¿Se han duplicado los delitos de odio? Es que no lo sabemos. Es que no sabemos los delitos de odio en este país. No nos vamos a cansar de decirlo", ha incidido Generelo, mientras que la responsable de investigación de la Federación, Violeta Assiego, ha afirmado que estos datos son "solo la punta del iceberg".

El acoso escolar, la invisibilidad de las personas LGTB -sobre todo trans- en los puestos de trabajo, la "armarización" de las personas mayores del colectivo, que muchas veces no comunican su orientación sexual o identidad de género ni a sus médicos de cabecera, son algunos de los datos que ha resaltado Assiego.

La gerente de la Felgtb, Jenifer Rebollo, ha explicado que los objetivos del informe son "identificar la magnitud y denunciar la invisibilidad de los delitos de odio y discriminatorios, especialmente entre las personas más vulnerables del colectivo, y denunciar la impunidad de las violencias".

Así, el informe arroja que el 73 % de las víctimas fueron hombres gais y el 21 % mujeres lesbianas, siendo los dos subrgupos más representados en la muestra, mientras que el porcentaje de casos de personas bisexuales asciende hasta el 2 %.

En relación a la identidad de género, de los 332 casos analizados, 21 corresponden a personas transexuales (18 mujeres y 3 hombres); uno a una persona no binaria; otro a una persona que no define su género, y en 15 ocasiones la víctima no sabe o no contesta.

Un total de 292 delitos o incidentes corresponden a personas cisexuales -cuya identidad de género se corresponde con el sexo asignado al nacer-, desglosado en 222 hombres (71 % de la muestra) y 70 mujeres (22 %).

La franja de edad de 18 a 35 años es en la que más agresiones se han registrado (53 %), seguida de 36 a 50 años (31 %) y de víctimas menores de 18 años (12 %), siendo las personas mayores de 51 años el grupo menos representado con un 4 % de agresiones o incidentes.

De los casos analizados, 130 se dieron en Cataluña; le sigue Madrid, con 73 agresiones; la Comunidad Valenciana (34); Andalucía (25); Castilla y León (12); Canarias (11); Aragón (5); Castilla-La Mancha y Murcia, con 4 agresiones; Galicia (3); Asturias (2); y Baleares, Extremadura, La Rioja y País Vasco con una agresión en cada una de ellas.

En cuanto a la autoría de las agresiones, el 7 % de los autores pertenece al entorno familiar de la víctima; el 17 %, al entorno cercano; el 12 % son vecinos, el 36 % desconocidos; el 7 % empleados de comercios y el 4 % porteros de locales nocturnos.

La presidenta de la Federación, Uge Sangil, ha exigido a los grupos parlamentarios "rapidez" en la aprobación de la ley de igualdad LGTBI, a cuya toma en consideración dio luz verde el Congreso en septiembre de 2017, pero aún se encuentra en trámite parlamentario.

"Las situaciones de homofobia, bifobia y transfobia nos siguen silenciando, nos siguen relegando a no ser ciudadanos de primera, a no tener los mismos derechos que las personas cisexuales y heterosexuales", ha denunciado Sangil en la presentación de este informe a la que han acudido políticos, representantes del Ministerio del Interior, activistas y policías.