Podemos denuncia una gestión "lamentable" de las viviendas de emergencia

Gijón, 29 nov (EFE).- La diputada de Podemos en la Junta General Rosa Espiño ha criticado hoy que el Gobierno del Principado ofrece una "respuesta lamentable" a las personas que solicitan una vivienda de urgencia o emergencia.

En rueda de prensa, junto a la concejala del grupo municipal de Xixón Sí Puede Estefanía Puente, Espiño ha advertido de que el futuro "puede ser más precario" y existe la posibilidad de que "aumente la necesidad" de acceder al parque público de vivienda, que en el actual mandato se ha visto "reducido".

Según ha dicho, hay 250 viviendas vacías pendientes de reparación, mientras en Asturias "no han parado de crecer los desahucios por alquiler en comparación con el resto de comunidades autónomas".

La diputada de Podemos ha argumentado que el decreto de adjudicación de vivienda de emergencia "adolece de errores" y deja fuera "a las familias que sufren desahucios por alquiler".

Por su parte, la concejala de Xixón Sí Puede ha acusado a las administraciones regional y local de "fomentar la política del sinhogarismo" y de "maquillar y disfrazar" los registros disponibles.

En su opinión, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón "no ven la realidad" y ha pedido que ejecuten medidas "reales" y no denieguen el acceso a vivienda a las personas que lo necesitan alegando que no hay disponibles.

Ha señalado que en 2017 se adjudicaron el 63,4 por ciento de las peticiones de acceso al parque de vivienda de emergencia.