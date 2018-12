Zapatero dice que sería de malos políticos no adelantarse al fin del carbón

Oviedo, 1 dic (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado hoy que sería de "malos políticos y malos gobernantes no anticiparse a lo que proceso histórico deviene como lago inevitable" y que, aunque le gustaría que el carbón fuera eterno, también sabe que su futuro es complicado.

Momentos antes de impartir en Oviedo una conferencia "En torno a la reforma de la Constitución", el expresidente ha asegurado que conoce bien los pasos que está dando la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar el proceso de descarbonización y de que su "fuerte compromiso" con las comarcas mineras, la reindustrialización y la cohesión social.

No obstante, ha incidido en que las comarcas mineras tienen por delante el reto de acometer "un esfuerzo reindustrializador más profundo que nunca", con independencia de que el Ministerio acelere o no la transición energética,

"El problema no e que se acelere o no. Me gustaría que el carbón fuera eterno para las comarcas mineras, pero es de malos políticos y malos gobernantes no anticipar lo que el proceso histórico deviene como algo inevitable. Defenderlo el tiempo que se pueda, perfecto, pero sabiendo que, o cambian muchas las circunstancias, o el futuro es complicado", ha afirmado.

En cualquier caso, ha señalado que para él, lo importante es que las comarcas mineras sigan siendo comarcas, que tenga actividad económica, y expectativa laboral e industrial, "que ciertamente está difícil por el declive objetivo y evidente del carbón".