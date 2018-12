Anulan dación de piso de fallecido a mujer que fingía ser novia y cuidadora

Oviedo, 2 dic (EFE).- Una juez ha anulado la escritura pública formalizada en una notaría de Oviedo por la que una mujer obtuvo la dación en pago del piso de un hombre, que ya ha fallecido, al apreciar "importantes fisuras" y contradicciones sobre su relación, ya que unas veces fingía ser su novia y otras su cuidadora.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo ha dado la razón al abogado Alfredo García López quien, en representación del hijo único del fallecido, había demandado a la mujer al negar que su padre hubiera contraído deuda alguna con ella.

El fallecido había estado casado durante 41 años y, tras divorciarse, conoció a la demandada, quien sostenía que había mantenido una relación laboral con él y que el hombre le había cedido voluntariamente su piso como pago a los honorarios que le adeudaba, como recogía la escritura pública otorgada en la notaría.

Al enterarse el hijo, demandó a la mujer quien, en contestación a la demanda, presentó un contrato laboral en el que, según el documento al que ha tenido acceso Efe, se comprometía a prestar al hombre "todos los cuidados y atenciones que precise debido a la enfermedad" que padecía, las 24 horas en el piso de éste.

Sin embargo, la magistrada-juez aprecia la primera contradicción en la fecha del documento, el 1 de enero de 2010, ya que en ese periodo el hombre estaba casado y aún convivía con su esposa, lo que, según el fallo, "arroja dudas sobre el comienzo de la alegada relación laboral".

Tampoco los vecinos del inmueble donde vivía el hombre, que declararon en la causa, pudieron concretar "ni el comienzo de tal relación, ni su duración, concurriendo importantes contradicciones en sus declaraciones", señala.

El letrado pidió la nulidad radical de la dación en pago y aportó documentación que desvirtuaba las pruebas presentadas por la mujer, lo que ha servido de base para anular la escritura, ya que, para la juez, "ha alcanzado el umbral probatorio exigible para que se pueda afirmar la inexistencia del contrato".

Entre los documentos médicos presentados por el letrado, la juez destaca se encuentran los que reflejan las asistencias sanitarias prestadas al hombre que, lejos de estar atendido por la demandada, ponen de manifiesto que además de vivir solo, también carecía de auxilio y atención "por tercera persona".

Sus ingresos hospitalarios fueron continuos, a partir de 2012, unas veces por inhalación de humo tras alertar los vecinos de un pequeño incendio en su cocina y otras veces por caídas en su piso, donde el hombre manifestó que "fue incapaz de levantarse durante uno o dos días", sin comer ni beber durante ese tiempo.

En el año 2014 se produjo otra asistencia por dolor lumbar, y en esa ocasión el hombre fue encontrado por la asistenta del hogar que alertó a los servicios sanitarios, y resultó ser "persona distinta de la ahora demandada", señala la magistrada-juez.

La sentencia incide en que el único periodo en que la mujer pudo tener alguna relación con el fallecido "no alcanza los dos años" y durante ese tiempo, según el fallo, se percibe una prestación "inadecuada", ya que falta a la mayoría de las citas médicas, no atiende a las llamadas de teléfono y no facilita las visitas domiciliarias.