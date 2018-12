Martes, 4 de diciembre 2018

(foto)

(foto)

Agenda informativa:

===================

09:00h.- Oviedo.- DESEMPLEO NOVIEMBRE.- El Ministerio de Empleo publica los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado en los servicios públicos de empleo de noviembre.

09:30h.- Gijón.- BREXIT EMPRESAS.- El seminario "La empresa española ante el Brexit", organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, en colaboración con la Cámara de España y CEOE, aborda la repercusión que para las empresas tiene la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Recinto Ferial Luis Adaro.

09:30h.- Oviedo.- JUNTA GENERAL.- Reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano. Junta General.

10:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- El Ayuntamiento de Gijón celebra un pleno sobre el estado del municipio.

10:00h.- Madrid.- RETO DEMOGRÁFICO.- El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, se reúne con la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal. Sede del organismo (C/ Santa Engracia, 7).

10:00h.- Madrid.- MEDIO AMBIENTE.- La directora general de Calidad Ambiental, Paz Orviz, asiste al pleno de la comisión de coordinación en materia de residuos. Ministerio para la Transición Ecológica (Pza. San Juan de la Cruz, s/n).

11:00h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- El concejal de Economía y Empleo de Oviedo, Rubén Rosón, presenta una jornada de robótica y de transformación digital. Ayuntamiento. Sala de prensa.

11:00h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- La concejala de Infraestructuras de Oviedo, Ana Rivas, visita las obras que se están llevando a cabo en La Losa. La Losa. Entrada por Viaducto Marquina.

11:00h.- Madrid.- SALUD LABORAL.- La directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Miryam Hernández, asiste a la reunión del grupo de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Sede del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (C/ Torrelaguna, 73).

11:00h.- Santander.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA.- El viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, asiste a la reunión del comité de autoridades competentes de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria (C/ Calvo Sotelo, 25).

11:00h.- Arriondas.- GASTRONOMÍA ASTURIAS.- La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, inaugura una jornada de trabajo de productores de la marca Alimentos del paraíso natural con el cocinero Nacho Manzano y su equipo.. Restaurante Casa Marcial. (C/ La Salgar, s/n).

11:30h.- Avilés.- PARTIDOS PP.- El diputado regional del PP Pedro de Rueda ofrece una rueda de prensa sobre la política energética del Gobierno central. Sede del PP de Avilés. C/ González Abarca,4.

11:30h.- Avilés.- AVILÉS MUNICIPAL.- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la presidenta de Rey Pelayo, Cruz García Menes, presentan la campaña que la entidad pone en marcha coincidiendo con del Día de las Personas con Discapacidad. Ayuntamiento. Sala de prensa.

11:30h.- Oviedo.- ÓPERA OVIEDO.- El presidente de la Ópera de Oviedo, Jaime Martínez, ofrece una rueda de prensa para informar de su renuncia al cargo. Salón de Té del Teatro Campoamor.

11:30h.- Madrid.- SECTORIAL INDUSTRIA.- El director general de Industria y Telecomunicaciones, Manuel Monterrey, asiste a la reunión de la comisión sectorial de la Conferencia de Industria y de la Pyme. Sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (paseo de La Castellana, 162).

12:00h.- Oviedo.- CONSTITUCIÓN ANIVERSARIO.- El presidente del Principado, Javier Fernández, y el de la Junta General, Pedro Sanjurjo, presiden en el Parlamento asturiano un acto de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Junta General del Principado (C/ Fruela, 13).

(foto)

12:00h.- Oviedo.- FERIA MONTAÑA.- Presentación de la Feria de la Nieve y la Montaña Nevaria 2018. Sede de la Federación Asturiana de Concejos (Pza. de Riego, 6).

12:30h.- Avilés.- CULTURA TEATRO.- Presentación de la programación de escenAvilés para enero, febrero y marzo 2019. Centro Niemeyer.

13:00h.- Avilés.- AVILÉS MUNICIPAL.- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participa en el acto de plantación de arbolado en terreno de titularidad municipal situado en la zona del Alfaraz. El Alfaraz, 37.

13:30h.- Oviedo.- ONCE PROTESTAS.- CCOO convoca una protesta contra la venta de productos de la ONCE en canales complementarios. Asiste el portavoz de Podemos en la Junta General, Enrique López. Delegación territorial de la ONCE. Calle Campomanes, 9.

16:30h.- Oviedo.- PRESUPUESTOS 2019 EDUCACIÓN.- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, comparece en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General para informar sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019. Junta General del Principado de Asturias (C/ Fruela, 13).

(foto)

17:00h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- El Ayuntamiento de Oviedo celebra el pleno ordinario del mes de diciembre, en el que se debatirán iniciativas sobre la prevención de la adicción al juego o las conexiones aéreas, entre otros asuntos.

(foto)

17:00h.- Oviedo.- FUNDACIÓN VINJOY.- La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, participa en la reunión del patronato de la Fundación Vinjoy. Sede de la entidad (Avda. de los Monumentos, 61).

17:00h.- Cangas de Onís.- PICOS EUROPA.- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, presenta a los alcaldes de los municipios asturianos del Parque Nacional de los Picos de Europa al nuevo director del espacio protegido, Pablo García. Centro de visitantes Casa Dago (Avda. de Covadonga, 43).

18:00h.- Oviedo.- CONSTITUCIÓN ANIVERSARIO.- Varios profesores del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo participan en un acto por el 40 aniversario de la Constitución. Paraninfo del Edificio Histórico.

19:00h.- Gijón.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- Inauguración de la exposición fotográfica del fotoperiodista Santiago García, con motivo de los actos del 40 Aniversario de la Constitución Española. Asiste la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Centro Cultural Antiguo Instituto.

19:00h.- Oviedo.- MUJERES EMPRESARIAS.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, participa en el encuentro anual de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (Feda). Real Club de Regatas (C/ La Salle).

19:30h.- Gijón.- PARTIDOS PODEMOS.- El portavoz de Podemos en la Junta General, Enrique López, participa en un acto para informar del acuerdo presupuestario. Colegio Jovellanos de Xixón (C/La Merced 38).

20:00h.- Gijón.- CULTURA MÚSICA.- Concierto El Mesías de Händel, con la participación de más de 140 cantantes no profesionales, que forma parte de los conciertos participativos impulsados por la Obra Social La Caixa. Teatro Jovellanos

EFE