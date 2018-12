Champagne asegura que el Oviedo "está aprendiendo a sufrir"

Oviedo, 4 dic (EFE).- El portero del Real Oviedo, Nereo Champagne, destacó todo lo positivo que deja en el seno del equipo el punto sumado ante Las Palmas y explicó que los azules demostraron que pueden dominar el partido, con y sin pelota, y que están aprendiendo a sufrir.

"Fue un buen punto,. No fue completo porque no ganamos y nosotros fuimos a por la victoria, pero sirve para demostrar que se juega a lo que el equipo quiere, que puede dominar y defender sin pelota, que no se vuelve loco", señaló el argentino.

Ese crecimiento positivo es algo en lo que siempre creyó el grupo, tal y como explicó Champagne, que ve en los resultados favorables el premio de los carbayones en acciones vitales como los balones aéreos en el área.

"Que podamos mantener la portería a cero significa, que como poco sumamos un punto, y que si marcamos podemos ganar. Es el camino a seguir en lo que queda de liga", analizó el portero, para quien "el juego aéreo es cuestión de estar metido, ser fuertes, y no hacer un mundo ante un gol encajado".

El guardameta matizó también que lo de las lesiones no es nada nuevo ya que el equipo está fuerte en ese sentido, y "no se resiente cuando entra alguien nuevo a jugar", pero valoró positivamente la llegada de su excompañero en el Leganés, Omar Ramos al club.

"Como persona es un tipo bárbaro: suma en el vestuario y es alegre como todo canario. En lo futbolístico no voy a descubrir nada, tiene una técnica que le puede aportar al equipo, y la experiencia para jugar con tanta presión y exigencia, seguro que aportará mucho", concluyó el argentino.

Los azules iniciaron el trabajo semanal en las instalaciones de El Requexón y lo hicieron con la principal novedad de Ramos, que se ejercitó primero en el gimnasio con el grupo y luego sobre el verde haciendo carrera continua con el guardameta carbayón.