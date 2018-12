PP pide que "no se sacrifique a Asturias en el altar del extremismo verde"

Avilés, 4 dic (EFE).- El portavoz de Industria del PP en la Junta General del Principado, Pedro de Rueda, ha pedido hoy que "no se sacrifique a Asturias en el altar del extremismo verde", que es lo que, su juicio, sucederá si entra el vigor la futura ley del cambio climático.

La aplicación de esa ley, todavía en fase de anteproyecto, supondría un incremento de un 32 por ciento del precio de la energía, lo que convertiría a la comarca de Avilés, donde se asientan algunas de las empresas más electrointensivas, "en un páramo industrial", ha asegurado.

En rueda de prensa en Avilés, Pedro de Rueda y el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, han advertido de las consecuencias que tendría para la comarca la aplicación de la ley que prepara el Ejecutivo central.

"¿Dónde está el empleo prometido en la comarcas mineras?, y entonces hubo un dinero de los fondos europeos que nadie nos garantiza que lo vaya a ver en las mismas dimensiones en un futuro", ha comentado el parlamentario regional.

El PP eleva la voz de alarma en este asunto después de que ayer interpelara al consejero de Industria, Isaac Pola, en sede parlamentaria sobre las medidas que recoge el presupuesto regional de 2019 para paliar el efecto que tiene la carestía de la energía para las grandes consumidoras.

"La respuesta del consejero fue clara al decir que éste es un tema que no tiene reflejo presupuestario y lo que no tiene reflejo presupuestario no existe", ha declarado el también presidente local del PP.

Pedro de Rueda lamenta que haya una izquierda que en Asturias dice una cosa y en Madrid, donde se dirime este asunto, dice la contraria.

En el Congreso de los Diputados, ha precisado el dirigente popular, el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos están a favor de esta transición energética "exprés" que para Asturias "va a ser demoledor".

"Sólo hay un partido que vota lo mismo en Asturias que en Madrid, que es el PP, y no nos equivoquemos, esto no es un debate sobre el carbón, es un debate sobre la energía", ha recalcado Pedro de Rueda.

El dirigente popular defiende que haya un cambio energético hacia las renovables pero advierte de que tiene que ser de modo que no lamine a la industria por el camino.

El portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, se ha preguntado por qué hay que anticipar los plazos cuando el Acuerdo de París fija esa fecha para 2050, y por eso ha pedido que el cambio se haga de modo acompasado.