Ana Rivas afirma que la huelga de TUA transcurre "sin problemas"

Oviedo, 4 dic (EFE).- La primera jornada de huelga de los trabajadores de TUA, empresa concesionaria del servicio de autobús urbano de Oviedo, está transcurriendo "sin problemas" y se están cumpliendo todos los servicios mínimos, ha destacado hoy concejala de Infraestructuras, Ana Rivas.

La edil ha precisado que se están cubriendo todos los servicios mínimos previstos y alguno más, ya que la línea J opera con dos autobuses más.

Además, tanto el personal de la empresa como los usuarios están actuando "correctamente y no ha habido ningún tipo de problema", por lo que la huelga está transcurriendo "con total normalidad" dentro de lo que supone el trastorno de restricción del uso del autobús.

"Las líneas grandes están funcionando con normalidad, no está produciendo ningún tipo de problema con los usuarios, ni que nadie se quede en tierra", ha asegurado Rivas, que ha opinado que se ha informado bien a los usuarios.

Respecto a la resolución del conflicto, la edil ha considerado que los trabajadores y la empresa "van a estar en disposición de llegar a algún acuerdo" porque "no están tan lejos unos de otros como ellos piensan".

Preguntada por el uso del "alcolock", un alcoholímetro implantado por la empresa en los nuevos autobuses y que no acepta una parte de los trabajadores por considerar que no está homologado, la concejala ha indicado que "todos los sistemas fallan" y se necesita un protocolo de qué hacer ante ese caso.

A su juicio, el problema no es que los trabajadores no quieran utilizar este alcoholímetro, sino que piden un protocolo y se va a llegar a un acuerdo "porque no hay nadie en este momento en contra de la utilización del "alcolock".