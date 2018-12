Absuelven a ex alcalde y a ex edil de Colunga de prevaricación urbanística

Oviedo, 5 dic (EFE).- Un juez ha absuelto al ex alcalde socialista de Colunga Rogelio Pando y a la ex concejala de Urbanismo Patricia Vega de sendos delitos de prevaricación urbanística por la instalación de una antena de telefonía móvil en La Isla, al considerar que no existe el menor indicio del carácter injusto de su actuación, ni tenían un interés personal en la obra.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón asegura en la sentencia que no ha hallado indicios de que se produjera una arbitrariedad en la resolución, ni tampoco el "menor vestigio" de que hubiera un "carácter espurio" en las decisiones del ex alcalde y la ex edil, que afrontaban dos años de cárcel y diez de inhabilitación, cuando otorgaron su visto bueno.

La compañía Vodafone, que también ha sido absuelta del mismo delito de prevaricación, solicitó al Consistorio en 2014 autorización para instalar la antena en una finca destinada actualmente a Centro Social, y dotar así de "la mejor cobertura posible" al casco urbano de Colunga.

El objetivo era dar cobertura a la playa de La Isla y la Espasa, a los pueblos de La Isla, El Barrigón y Bueño, así como al tramo de la autovía A-8 entre Coceña y Dueso, al tramo de la N-632 paralelo a la autovía y a la población diseminada alrededor de la antena.

En la sentencia, que consta de 41 folios, el juez respalda la tesis del abogado defensor de ambos, Gonzalo Botas, que alegó que Pando no dictó una resolución contraria al ordenamiento jurídico, y la dictada por Vega, sin informe de la CUOTA al tramitarse como una obra menor, era mera "irregularidad administrativa no punible".

Botas ha asegurado a Efe que la acusación de la Fiscalía, a raíz de la denuncia de la Coordinadora Ecologista de Asturias, responde a un concepto "ideologizado que domina el urbanismo en Asturias, al confundir las ideas que uno tiene sobre la protección de la costa y el medio ambiente con lo que la norma permite o deja de permitir".

Pando dejó la Alcaldía de Colunga el pasado mes de octubre tras quince años en el cargo.