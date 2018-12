El 84 % de los asturianos cree que hay un proceso de cambio climático

Madrid/Oviedo, 5 dic (EFE).- El 84 por ciento de los asturianos considera que hay un proceso de cambio climático, seis décimas más que la media nacional, mientras que el 10,7 por ciento rechaza su existencia y el 5,3 por ciento duda o dice desconocerlo.

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativa al pasado mes de noviembre, el Principado es la quinta comunidad autónoma en la que más se afirma la existencia del proceso de cambio climático.

En total, a la pregunta de si hay en la actualidad cambio climático, el 83,4 por ciento de los españoles afirma que sí; el 10 por ciento no cree que haya; el 6,2 duda o no lo sabe y el 0,5 por ciento no contesta.

Por encima de la media nacional (83,4%) se encuentran diez comunidades autónomas encabezadas por La Rioja (90,5%), Cataluña, Aragón, Baleares, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

La clasificación de las regiones que se sitúan por debajo de la media nacional la lidera Murcia, con un 76,7%, seguida de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Andalucía, según el CIS.

En sentido contrario, un 10 por ciento de media de los encuestados niega que en la actualidad se esté produciendo una variación del clima. Superan ese porcentaje de "negacionistas" las comunidades de Cantabria (15%), Galicia con el 14,8 por ciento, así como Andalucía y Castilla-La Mancha, que se sitúan en torno al 12%.

Por comunidades y ciudades autónomas, y en porcentajes, los datos son los siguientes:

CC.AA si hay no cree haya duda/no lo sabe N.C

-----------------------------------------------------------------

Andalucía 78,6 12,0 8,7 0,7

Aragón 84,7 5,9 7,1 2,4

Asturias 84,0 10,7 5,3 ---

Baleares 84,8 6,1 9,1 ---

Canarias 84,8 9,8 4,5 0,8

Cantabria 82,5 15,0 2,5 ---

C-La Mancha 84,0 12,2 3,8 ---

C y León 82,5 10,5 6,4 0,6

Cataluña 88,1 6,8 4,8 0,2

C.Valenc 88,2 9,8 2,0 ---

Extremadura 82,9 7,9 9,2 ---

Galicia 78,1 14,8 6,6 0,5

Madrid 82,4 10,2 6,9 0,5

Murcia 76,7 11,6 9,3 2,3

Navarra 87,8 ---- 12,2 ---

País Vasco 87,2 8,1 4,7 ---

La Rioja 90,5 9,5 --- ---

Ceuta 40,0 20,0 40,0 ---

Melilla 60,0 40,0 ---- ---

-----------------------------------------------------------------

Total 83,4% 10,0% 6,2% 0,5%

De los encuestados que opinan que existe el cambio climático, para el 58,1 por ciento "influye mucho" la acción del hombre, de la industria, de los coches y de los gases, y el 35,3 por ciento opina que "bastante". Sólo un 1,5 por ciento señala la respuesta "poco".

Y los que más lo creen son los riojanos (78,9%), seguidos de cántabros (70,6%), asturianos, baleares, canarios, valencianos, madrileños, navarros y vascos.