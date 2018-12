5 de diciembre de 2018

Oviedo (EFE).- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha rechazado hoy "planteamientos dogmáticos" para afrontar la transición energética, un proceso que se debe afrontar con tiempo para que Asturias y España no paguen "más precio que el que objetivamente les deba corresponder".

Industria y Alcoa abren negociación para analizar posibles ofertas de compra

Madrid (EFE).- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha acordado hoy con la multinacional Alcoa la creación de una mesa de negociación que sirva de canal de comunicación para analizar las posibles ofertas de compra que se puedan recibir por las fábricas de la compañía en Avilés (Asturias) y La Coruña.

Varela destaca el reforzamiento de la protección a los colectivos vulnerables

Oviedo (EFE).- La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha afirmado hoy que el presupuesto diseñado por su departamento para el próximo año reforzará las políticas de "protección" para atender a los colectivos más vulnerables y afianzará la "cohesión social" en Asturias.

Sanidad dará prioridad a aumento de plantilla y a mejora de infraestructuras

Oviedo (EFE).- El aumento en un 4,93 por ciento de la partida destinada a la sanidad en los presupuestos de Asturias para 2019, con un incremento de 82 millones, permitirá al Principado reforzar la calidad y la equidad mediante la consolidación del empleo público y la mejora de las infraestructuras, según ha subrayado hoy el consejero de Sanidad, Francisco del Busto.

Barbón profundizará en el "mensaje del cambio" para frenar el avance de Vox

Oviedo (EFE).- La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) profundizará en el "mensaje de cambio" asumido en el congreso regional de hace un año para movilizar a la "Asturias progresista" y frenar un avance de la extrema derecha como el que se ha producido en Andalucía con la entrada de Vox en el parlamento.

Más de 16,7 millones para favorecer la contratación de 3.600 desempleaos

Oviedo (EFE).- El consejo de Gobierno del Principado ha autorizado hoy un gasto superior a los 16,7 millones de euros para el desarrollo de acciones de formación con compromiso de contratación para 3.600 desempleados.

El presidente de Gestamp acuerda la compra del 63 % de GAM y lanzará una opa

Madrid (EFE).- La sociedad Halekulani, controlada por el presidente de Gestamp, Francisco José Riberas, ha llegado a un acuerdo con varias entidades bancarias para comprar sus participaciones en la empresa General Alquiler de Maquinaria (GAM), que suman un 63 % del capital, por 20,5 millones de euros.

El Principado dice que el corte de Pajares avala apertura rápida de variante

Oviedo (EFE).-El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha asegurado hoy que el nuevo corte que sufre a la altura de Pajares la vía férrea que une Asturias con León es una prueba más de que la variante ferroviaria debe abrirse "cuanto antes" para pasajeros y mercancías.

El concurso de promoción de vuelos internacionales se eleva a 1,6 millones

Oviedo (EFE).- El concurso de promoción de vuelos internacionales, que busca favorecer la conexión del aeropuerto de Asturias con Londres, París y Fráncfort, estará dotado finalmente con 1,6 millones de euros al año, 600.000 euros por encima del que quedó desierto hace un mes.

Absuelta de abusar del hijo de una amiga porque la denuncia fue "por celos"

Oviedo (EFE).- La Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto a una acusada que había sido denunciada por la ex mujer de su actual pareja por abuso sexual a su hijo de 9 años, al considerar que la denuncia pudo estar motivada "en los celos" y la prueba aportada por la denunciante fue "insuficiente y dudosa".

Rechazo en Oviedo a la confirmación de condena por abuso sexual a la Manada

Oviedo(EFE).- Un centenar de personas se ha concentrado hoy en Oviedo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de confirmar la sentencia que condena a los miembros de la Manada por abuso sexual y no por violación, como pedían las acusaciones.

Absuelven a ex alcalde y a ex edil de Colunga de prevaricación urbanística

Oviedo (EFE).- Un juez ha absuelto al ex alcalde socialista de Colunga Rogelio Pando y a la ex concejala de Urbanismo Patricia Vega de sendos delitos de prevaricación urbanística por la instalación de una antena de telefonía móvil en La Isla, al considerar que no existe el menor indicio del carácter injusto de su actuación, ni tenían un interés personal en la obra.

Imputan a 3 atracadores de Lena un hurto al descuido y buscan a un cómplice

Oviedo (EFE).- La Guardia Civil ha imputado a los tres detenidos ayer por la tentativa de atraco en una sucursal del Banco Santander en Pola de Lena por un delito de hurto al descuido, mientras trabaja con la posibilidad de que haya un cuarto cómplice, a tenor de las declaraciones de los testigos.

Visto para sentencia el juicio al exhibicionista de Oviedo, sin su presencia

Oviedo (EFE).- El juicio contra un hombre imputado por un delito de exhibicionismo por masturbarse supuestamente delante de menores, a las puertas de un colegio en Oviedo, ha quedado hoy visto para sentencia, con la ausencia del acusado.

Tráfico prevé 96.000 desplazamientos en Asturias durante el puente

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a las tres de la tarde y hasta la medianoche del domingo un dispositivo especial para regular los seis millones de desplazamientos previstos por las carreteras con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada, de los que 96.000 se producirán en Asturias.

Monteserín afirma que hay industrias interesadas en sacar a Alcoa adelante

Avilés (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha declarado hoy que Alcoa tiene futuro porque hay industrias interesadas en sacarla adelante y ha relativizado las cifras sobre las pérdidas que ayer expuso la aluminera para mantener sobre la mesa el expediente de extinción de empleo para 686 trabajadores.

El 84 % de los asturianos cree que hay un proceso de cambio climático

Madrid/Oviedo (EFE).- El 84 por ciento de los asturianos considera que hay un proceso de cambio climático, seis décimas más que la media nacional, mientras que el 10,7 por ciento rechaza su existencia y el 5,3 por ciento duda o dice desconocerlo.