Cs de Gijón pide un diagnóstico del estado de las instalaciones deportivas

Gijón, 7 dic (EFE).- El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón José Carlos Fernández Sarasola ha pedido hoy la realización de un inventario de las instalaciones deportivas para determinar su estado y definir las necesidades de inversión.

El edil ha considerado necesaria una base de datos actualizada que permita valorar el estado de los equipamientos deportivos y su grado de utilización con el propósito de determinar las posibles mejoras.

Fernández Sarasola ha recordado que el Pleno Municipal a propuesta de su grupo aprobó en junio de 2016 la elaboración de un Plan de Inversiones en Infraestructuras Deportivas del que la elaboración de este diagnóstico era la primera fase.

"Posteriormente el concejal de Deportes dijo que el mismo formaría parte del Plan Director del Deporte, pero sin embargo este diagnóstico aún no se ha efectuado", ha asegurado el edil de Ciudadanos.

Ha añadido que "es necesario conocer el estado en el que se encuentran las diferentes instalaciones deportivas municipales de cara poder planificar y priorizar las actuaciones necesarias para asegurar un adecuado mantenimiento de las mismas, y también comprobar si ¡se adaptan a las nuevas demandas y necesidades".

"No parecer tener mucho sentido que el Ayuntamiento se esté planteando la construcción de nuevas instalaciones deportivas mientras no está garantizando un adecuado mantenimiento de las existentes y no se invierte lo suficiente para optimizarlas y modernizarlas", ha destacado.

Fernández Sarasola ha dicho que "los gimnasios municipales, el rocódromo de Mata Jove, la pista de patinaje de Moreda, el pabellón de Perchera-La Braña, los campos de rugby, necesitan inversiones que "no llegan".

"Parece lógico que antes de acometer la construcción de cualquier nueva instalación deportiva se garanticen fondos suficientes para mantener en perfecto estado las ya existentes", ha indicado.