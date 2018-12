FACC muestra una "satisfacción moderada" por el proyecto de presupuestos

Oviedo, 10 dic (EFE).- El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, ha mostrado hoy una satisfacción global "moderada" por las asignaciones para el ámbito local contenidas en el proyecto de presupuestos para 2019.

En su comparecencia en la Junta General, García Palacios ha indicado que pese a que las partidas a las corporaciones locales y su sector público sufren una rebaja global de un 12,45 por ciento respecto a los presupuestos de 2018, el saldo es "positivo" y cualitativamente "muy satisfactorio" por la expansión de algunas de las partidas más valoradas por municipalistas.

Así, ha citado el crecimiento de 920.000 euros, casi el 15 por ciento, del fondo de cooperación municipal; la subida del 67,88 por ciento del programa de educación de 0 a 3 años; el refuerzo en un 15,31 por ciento de los planes de empleo; el crecimiento en casi un 200 por ciento de los centros asesores para mujeres o la dotación para la defensa del monte.

Tras mostrar su "satisfacción moderada" global, García Palacios ha anunciado que la FACC registrará hoy un documento con sus propuestas para mejorar la perspectiva municipalista del proyecto de presupuestos.

Entre las medidas reclamadas por la Federación de Concejos se encuentra la recuperación del fondo de especial cooperación para concejos con menor población, la inclusión anual en los presupuestos de créditos suficientes para prestar los servicios delegados a los municipios.

Asimismo, ha destacado la consecución del abono de las transferencias el primer semestre para evitar tensiones de tesorería y la subida de la asignación a la entidad, "congelada desde hace un cuarto de siglo".

Como novedad, la FACC pide una partida extraordinaria para hacer frente a los daños derivados del temporal de nieve de finales de octubre para lo que ya se ha entregado un inventario de daños a la Confederación Hidrográfica del cantábrico.

Por su parte, el presidente de la Federación de Parroquias Rurales de Asturias, Andrés Rojo, ha advertido de que para que las parroquias rurales puedan sobrevivir "con la mínima dignidad" necesitan 200.000 euros -150.000 para distribuir entre las parroquias y 50.000 para la federación-.

"No se puede creer nadie que con 1.100 euros cada parroquia rural se pueda hacer mucho", ha señalado Rojo, que ha denunciado "plantillas insuficientes" para hacer frente a los daños generados por la fauna salvaje, que llevarán a no cumplir con el plan del lobo y que no haya una apuesta clara por las concentraciones parcelarias.