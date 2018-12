La cultura de Santander, Gijón y Bilbao se vuelva a reunir con "Tan cerca"

Santander, 12 dic (EFE).- El centro cultural Doctor Madrazo de Santander ha acogido hoy un nuevo encuentro entre empresas culturales de la capital cántabra, de Bilbao y de Gijón dentro del proyecto "Tan Cerca" que promueve las tres ciudades para fomentar la cultura.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado al inaugurar el encuentro que este proyecto es una actividad que desde 2012 comenzó a realizar intercambios con Bilbao y que hace dos años lo ampliaron a Gijón.

"Tan cerca" es una iniciativa que convoca también subvenciones, para las que cada ciudad aporta 20.000 euros, destinadas a proyectos que tengan que se lleven a cabo de forma conjunta en dos o tres de las ciudades.

Igual ha recordado a los periodistas que "cada ciudad es anfitriona una vez al año de una actividad y en el Ayuntamiento de Santander, la Concejalía de Cultura y desde la Fundación Santander Creativa se pidió a los agentes culturales que es lo que podían hacer".

Asimismo, ha explicado que a lo largo del día de hoy se van a conocer las empresas que participan de Gijón y Bilbao.

Por la mañana habrá charlas, después tendrán una comida conjunta y por la tarde habrá seis talleres y encuentros para profundizar "un poco más" en los proyectos.

"Son exactamente once proyectos los que vamos a tener y esto es una puerta abierta para poder colaborar con ellos, para tener esas mismas actividades, para poder copiar o para no repetir los casos que no hayan salido bien. Eso es el sentimiento de la red cuyo objetivo es que los tejidos culturales de las tres ciudades entren en contacto", ha señalado la alcaldesa.

Igual ha recordado que esta no es la primera actividad que se realiza dentro de este proyecto y que han sido más de 150 las actividades que se han hecho entre Gijón, Bilbao y Santander.

"Hacemos un balance muy positivo de la iniciativa "Tan cerca" porque trabajar en red es retroalimentarse y porque en una ciudad lo que necesitamos es que los ciudadanos tengan ansia de cultura", ha concluido Igual.