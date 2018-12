El Gobierno cierra el proceso de renovación del Consejo Consultivo

Oviedo, 12 dic (EFE).- El Gobierno ha cerrado hoy el proceso de renovación abierto en el Consejo Consultivo con la designación de sus tres representantes en este órgano que, previsiblemente, pasará a estar presidido por la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, Begoña Sesma.

La jurista sustituirá así en el cargo al presidente del Consultivo desde su creación en 2006, el ex vicepresidente del Ejecutivo regional Bernardo Fernández, dentro de la terna que corresponde al Gobierno y que se completa con la jefa del Servicio Jurídico del Principado, Isabel González Cachero, y con el ex coordinador general de IU-Asturias, Jesús Iglesias.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Guillermo Martínez, ha avanzado que el próximo lunes se celebrará la toma de posesión de los nuevos miembros del Consultivo junto a los dos designados por la Junta General tras el acuerdo entre PSOE y PP, y respaldado por IU: la ex senadora popular Dorinda García y la profesora de Derecho Administrativo Eva María Menéndez.

Martínez ha mostrado el agradecimiento del Gobierno al trabajo "intenso, discreto y de alta calidad técnica" realizado durante su mandato por los miembros del Consultivo y, en particular, a su presidente, Bernardo Fernández, incorporado a los candidatos pactados por PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo que se vio frustrado posteriormente.

Begoña Sesma inició su carrera investigadora y docente tras concluir la licenciatura de Derecho en Oviedo en 1996 y ha sido profesora asociada y titular antes de acceder a la cátedra en 2013.

En el ámbito de la investigación, ha participado en siete monografías y 64 artículos y capítulos de libros, además de dirigir una obra colectiva y obtuvo el premio extraordinario de doctorado por su tesis sobre las subvenciones públicas, el de Investigación Mestre Racional y el de la Asociación Española de Asesores Fiscales.

En el campo de la gestión, ha dirigido el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, ha sido subdirectora del departamento de Derecho Público y ha ejercido como magistrada suplente en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Por su parte, González Cachero (Lena, 1967) es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y obtuvo el número uno en la oposición para técnico en el Servicio de Relaciones con las Entidades Locales de la Consejería de Interior.

Ha sido jefa de sección de régimen jurídico en la Dirección Regional de Relaciones con las Administraciones Públicas; letrada en el Servicio Jurídico del Principado además de haber ejercido como letrada en la Sindicatura de Cuentas y ocupado la secretaria general técnica de la Consejería de Cultura y Turismo.

Por último, Jesús Iglesias (Gijón, 1959) es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y suma 28 años de experiencia en el libre ejercicio de la abogacía e inició su carrera política como concejal y coordinador local de IU en Gijón.

Asimismo, ha sido senador, coordinador general de la coalición en el Principado y portavoz parlamentario del grupo de IU en la Junta General del Principado donde ahora trabajaba como asesor jurídico.

Los miembros del Consejo Consultivo, un órgano creado en 2005, son nombrados para un periodo de seis años y hasta ahora sólo se ha llevado a cabo una renovación de sus integrantes de forma que desde 2012 estaba presidido por el ex vicepresidente del Principado Bernardo Fernández tras ocupar el cargo en los siete años previos.

Junto a Fernández, hasta ahora formaban parte como vocales del Consejo Consultivo a propuesta del Gobierno el ex alcalde de Langreo José María García (IU) y la ex secretaria general de la Sindicatura de Cuentas Rosa Zapico -los únicos que podrían haber repetido en el cargo- y en 2012 fueron renovados, tras el acuerdo entre PSOE y Foro, el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil y ex delegado del Gobierno en Asturias Fernando Fernández Noval.