Venta supone, sin dar nombres, quién será el candidato del PP en Asturias

Oviedo, 12 (EFE).-El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, ha afirmado hoy que presume quién será el candidato del PP a la Presidencia del Principado en las elecciones de mayo pese a que el nombre del cabeza de lista aún no sea público.

"El hecho de que no se conozca públicamente no quiere decir que no se conozca quien va a ser candidato", ha afirmado Venta en rueda de prensa en la Junta General, donde no ha citado el nombre de la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ni el de ningún otro compañero de filas.

Por otra parte, secretario general del PP asturiano ha considerado que el rechazo de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a hacer campaña conjunta con el PP "no le extraña" y es "coherente"con lo que ha hecho en el pasado cuando también rechazó esa opción.

Lo que quiere el PP de Asturias es "ganar a la izquierda", ha asegurado Venta, que ha señalado que "la gran mayoría de asturianos quiere desplazar los treinta años de gobierno de la izquierda en Asturias".

A su juicio, en Andalucía Cs y PP "están dando buen ejemplo de ello" para desplazar de una vez por todas al "socialismo rampante" similar al de Asturias.