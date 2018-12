Anquela: "Aquí, si no hay problemas se buscan"

Oviedo, 13 dic (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, lamentó que cuantas más ganas e ilusión pone el equipo, "peor le salen las cosas", y señaló que para que eso no sea así hay que formar una base sólida que sólo se logra desde la tranquilidad, algo "imposible" cuando si no hay problemas "se buscan".

"Hay que estar tranquilo dentro de lo que se puede, a mí no me afecta y espero que a mis chavales tampoco. Aquí cada semana es como si se acabara el mundo, pero esto es a largo plazo y se requiere tranquilidad, es imposible si hasta cuando no hay problemas los buscan", comentó el técnico.

Para Anquela, esa calma también es necesaria a la hora de gestionar la plantilla, y a pesar de las numerosas bajas, insistió en que los jugadores de la cantera están para cuando se necesiten, pero que quienes tienen que "coger la responsabilidad" son los futbolistas que se han fichado para ello.

"Hicimos una plantilla corta para echar mano de los chavales, que sabemos que están ahí, y cuando los tengamos que coger los pediremos. Esta semana solo recuperamos a Carlos Hernández, aunque no sé si jugará de inicio, esperaremos a valorar hasta el último segundo", analizó el jienense.

Para Anquela, es preocupante que cuanto más ilusión pone el equipo y más opciones tiene de "dar un paso adelante", peor le salen las cosas, algo que ya le ocurrió el año pasado y que ahora está marcando la diferencia entre goles marcados y encajados.

"El debe y el haber entre los goles nos está matando. El otro día hicimos lo más difícil, que era meter un gol pronto, y no supimos convivir con esa circunstancia y volvimos a ser blandos. Concedimos, y el que concede no tiene nada que hacer en este juego", concluyó el entrenador.

Los azules entrenaron a puerta cerrada en la penúltima sesión de la semana de cara al partido en Granada, y lo hicieron con Carlos Hernández como uno más, al igual que el jueves, por lo que el central será la principal novedad en la convocatoria junto a Boateng, que ya no sufre molestias, y Christian Fernández, que vuelve tras sanción.