CyL, Asturias y Aragón piden a Ribera una reunión "urgente" sobre el carbón

Valladolid, 13 dic (EFE).- Los presidentes autonómicos de Castilla y León, Asturias y Aragón han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le piden una reunión "urgente" para abordar la "situación límite" en que ven al sector de la minería del carbón.

La Junta de Castilla y León ha facilitado hoy esta misiva, firmada por el castellanoleonés Juan Vicente Herrera (PP), el asturiano Javier Fernández (PSOE) y el aragonés Javier Lambán (PSOE) en la que reivindican su papel como interlocutores necesarios en esta materia para encontrar "alternativas ciertas y reales de vida" para los habitantes de las comarcas mineras.

En su carta, los presidentes recuerdan que la normativa europea establece que los territorios afectados por la transición energética emprendida por la Unión Europea deben ser escuchados, por lo que defenderán ante la ministra medidas que puedan "ralentizar" el cierre de la actividad minera en estas comarcas, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León la portavoz de la Junta, Milagros Marcos.

Para la representante del Ejecutivo castellanoleonés la demanda es flexibilizar o retirar la obligación de devolver las ayudas recibidas por parte de las empresas mineras no rentables y apoyar el mantenimiento de las inversiones comenzadas en las centrales térmicas, además de que el mix energético nacional "pivote sobre el carbón autóctono".

"Lo primero es reconsiderar las medidas que eliminan la utilización de carbón autóctono", ha resumido Marcos en referencia a que, en la situación actual, el sector de la minería del carbón autóctono tiene los días contados.

Sobre las alternativas que piden al Gobierno, la portavoz ha insistido en que no se trata de jubilar a los mineros a corta edad o entregarles pagas "pasivas", sino de buscar alternativas empresariales y mantener un porcentaje de carbón autóctono, para "no dar por muertas unas zonas porque no haya alternativa".

En la carta enviada a Ribera, los presidentes han lamentado las consecuencias económicas y sociales "graves y directas" sobre amplias comarcas de estos tres territorios, por lo que desde hace años mantienen una alianza estratégica para defender el sector ante los cambios en las normativas europeas.

De hecho, el pasado 10 de septiembre se reunieron en Zaragoza para reivindicar de forma coordinada una transición justa para la minería del carbón, lo que ahora han reiterado con esta misiva por su "enorme preocupación" y por los "duros efectos y problemas sociales, económicos, laborales y demográficos" que lleva aparejada esta situación.

Los firmantes han subrayado su "actitud totalmente constructiva" para colaborar en la búsqueda de soluciones y "medidas que pudieran favorecer un cierto futuro para estos sectores, tanto por razones estratégicas vinculadas a la política energética nacional como por razones sociales de pura pervivencia de las comarcas mineras".

Preguntada por la manifestación convocada en Ponferrada, vinculada a la situación del sector de la minería, la portavoz de la Junta ha dicho que este tipo de protestas "siempre hay que escucharlas si son razonables y legítimas".

Ha dado por hecho que los ciudadanos de estas comarcas mineras "apoyan lo mismo que está planteando la Junta en el ámbito institucional", en el sentido de encontrar una transición justa para el sector de la minería.