Una mayor competencia electoral en CCAA reduce hasta 50% ayudas a municipios

Barcelona, 15 dic (EFE).- Las tensiones políticas para conseguir gobernar las comunidades autónomas donde existe mayor competencia electoral hacen que las transferencias de capital a los ayuntamientos bajen hasta en un 52%, incluso si consistorios y autonomías coinciden en el color político.

Esta es la principal conclusión de la investigación con la que la economista Marta Curto ha ganado el premio José Manuel Blecua, que concede el Consejo Social de la Universidad de Barcelona (UB) al mejor artículo publicado en una revista reconocida en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales derivado de una tesis doctoral.

Se trata del artículo "Does Electoral Competition Curb Party Favoritism?" (¿La competencia electoral frena el favoritismo del partido?), publicado en la revista American Economic Journal: Applied Economics.

En una entrevista con Efe, Marta Curto ha explicado que en el artículo ha analizado las relaciones entre política y economía, y "cómo la competencia electoral limita el favoritismo político en la distribución de las transferencias de capital que hacen los gobiernos regionales a los municipios".

Según la autora, la coincidencia política entre los gobiernos municipales y autonómicos favorece las transferencias de capital de la autonomía a los consistorios hasta en un 102%, pero cuando hay una rivalidad electoral muy fuerte en las autonomías estas transferencias bajan hasta en un 52%.

Marta Curto ha explicado que para la investigación se ha basado en datos procedentes del Ministerio de Hacienda y en los resultados de las elecciones municipales en unos 2.000 municipios en las tres legislaturas comprendidas entre los años 1996 y 2007.

Son municipios españoles con un censo superior a los 5.000 habitantes, mientras que los municipios con menos habitantes "están reflejados con una muestra representativa", ha explicado Marta Curto.

Según el artículo, los alcaldes de España que pertenecen al mismo partido político que la formación que ocupa el poder en el gobierno autonómico reciben de promedio un 102% más de transferencias de capital por parte de este gobierno en comparación con los municipios que no coinciden políticamente con el ejecutivo autonómico.

Marta Curto ha reconocido que ya existen estudios previos que demuestran que los alcaldes alineados políticamente con el gobierno autonómico reciben más transferencias de capital.

Por ello, la novedad de su investigación radica en que "demuestra por primera vez cómo la competencia electoral para conseguir el gobierno autonómico condiciona estas transferencias", ha asegurado.

En este sentido, el artículo constata que el porcentaje de transferencias baja hasta un 52%, a pesar de que el gobierno local y el autonómico coincidan en el color político, si se trata de territorios en los que hay una elevada competencia política en el gobierno autonómico, ha explicado su autora.

Esto ocurre, según Curto, porque la prioridad para los gobiernos autonómicos "es seguir ostentando el poder, por lo que los ingresos regionales se distribuyen para ampliar el posible número de votantes y conseguir que los votos lleguen de donde sea".

Sin embargo, en el caso de una competitividad electoral baja, el estudio demuestra que los alcaldes alineados políticamente con el gobierno autonómico "pueden llegar a obtener hasta un 166% más de transferencias de capital respecto a los alcaldes que pertenecen a otro partido" ha explicado Marta Curto.

Una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos son las transferencias de capital procedentes de los gobiernos autonómicos, que los gobiernos locales dedican a inversión ha explicado Curto.

En concreto, el artículo señala que un tercio de los ingresos de los ayuntamientos proceden de los gobiernos autonómicos a partir de transferencias y "que pueden esconder criterios de tipo político".

Según Marta Curto los determinantes políticos y partidistas, hacen que la economía "se aleje de sus niveles óptimos y eficientes" y con la investigación, "pretendemos contribuir a ayudar a entender que se puede reducir esta influencia política perjudicial".

El artículo forma parte de la tesis doctoral "The Political Economy of the Tactical Allocation of Public Spending: Evidence from Spain", que Marta Curto elaboró en el marco del doctorado internacional de la UB, que presentó en 2013 y por la que obtuvo una calificación "cum laude" además de una mención internacional.

Dirigieron la tesis el catedrático Albert Solé y la profesora agregada Pilar Sorribas, ambos del Departamento de Economía Pública, Economía Política y Economía Española de la UB, que además son coautores del artículo premiado.