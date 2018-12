Argüelles pide cautela y garantías para afrontar la situación de Llamazares

Oviedo, 17 dic (EFE).- El coordinador general de IU-Asturias, Ramón Argüelles, ha reclamado hoy que se pongan "las organizaciones por delante de las personas" y se ha mostrado cauto ante el escenario abierto tras la irrupción de Actúa y la advertencia de la dirección federal de que estudiará medidas contra el portavoz en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares.

En un comunicado, Argüelles ha señalado que desconocía la posibilidad incluso de expulsar a Llamazares que estudiará la dirección de IU que, ha subrayado, "es un partido democrático, que tiene sus garantías, sus órganos y sus procedimientos".

"Supongo que tanto Alberto Garzón, que se supone que promueve esto, como Llamazares, podrán utilizar las herramientas democráticas que tengan que tener para solventar este asunto", añade.

Respecto a la situación en Asturias y a la confección de las listas para las elecciones autonómicas, Argüelles ha asegurado que lo importante es presentar una candidatura comprometida con los valores de IU y de la izquierda consensuada con una mayoría del 80 por ciento "para que se vea que hay una base sólida".

A su juicio, "lo de menos" es el lugar en el que se sitúe a las distintas personas en la propuesta electoral de IU Asturias, "empezando por su coordinador", y ha añadido que nunca tuvo "ese problema ni ese dilema, aún estando o no estando Llamazares" y ha avanzado que él se pondrá "a disposición" de la coalición.

"El objetivo, más allá de ir el número uno el número 20 o incluso de no ir, es poner la organización por delante y que hagamos una lista de gente realmente comprometida. Sólo quiero eso. Ser candidato o no, no es ningún problema, aunque me ofreceré si la organización lo considera necesario", añade Argüelles.