Hamilton igualó a Fangio y Alonso se va de la F1 dejando la puerta abierta

Madrid, 17 dic (EFE).- El inglés Lewis Hamilton igualó los cinco títulos del argentino Juan Manuel Fangio al ganar de nuevo este año el Mundial de Fórmula Uno, la categoría reina del automovilismo, de la que se despidió el doble campeón del mundo español Fernando Alonso, que, sin embargo, no descartó por completo un retorno.

Hamilton -que se situó a dos coronas de la plusmarca histórica del alemán Michael Schumacher- y Mercedes festejaron su quinto título en 2018, un año en el que el alemán Sebastian Vettel completó su cuarto curso sin corona en Ferrari, el español Carlos Sainz anunció que ocupará el puesto que en McLaren deja vacante Alonso; y el mexicano Sergio Pérez se convirtió en el único piloto en subirse a un podio sin pilotar uno de los tres coches punteros.

HAMILTON IGUALÓ A FANGIO

========================

A los 33 años, el inglés se anotó con autoridad, con 11 victorias y otras tantas 'poles', su quinto Mundial. El cuarto con Mercedes -en 2008 ganó con McLaren-, al superar en 88 puntos (408 frente a 320) a Vettel, para igualar al argentino Fangio, el as de los años 50; y quedarse a sólo dos títulos de la plusmarca del 'Kaiser'.

Hamilton -que dejó sentenciado el Mundial en la antepenúltima carrera, en Ciudad de México- elevó a 83 su propio récord histórico de 'poles' y ya suma 73 triunfos, 18 menos que Schumacher, el más victorioso de todos los tiempos.

ALONSO SE DESPIDIÓ, PERO DEJÓ LA PUERTA ABIERTA

===============================================

Con 37 años y después de 17 en la Fórmula Uno, en la que festejó dos títulos mundiales, 32 victorias (las 32 que suma España en toda su historia), 22 'poles' y 97 podios, el genial piloto asturiano se despidió de la categoría reina, dejando entrever que podría ser un 'hasta luego' si en el futuro le ofreciesen un coche ganador.

Lo único seguro al cien por cien es que no correrá en F1 en 2019, año en el que intentará ganar Mundial de resistencia (WEC) -que lidera con Toyota- y la 'Triple Corona', que completará si se anota las 500 Millas de Indianápolis. El genio astur también buscará la victoria en las 24 Horas de Daytona (Florida), asimismo en EEUU.

MERCEDES FESTEJÓ SU QUINTO 'DOBLETE' SEGUIDO

============================================

Las 'flechas plateadas' firmaron su quinto año de indiscutible hegemonía y festejaron su quinto 'doblete' consecutivo, al anotarse el Mundial de pilotos y el de constructores. Mercedes, la escudería alemana que comandan los austriacos 'Toto' Wolff y Niki Lauda, se impuso con 84 puntos de ventaja (655-571) sobre la 'Scuderia'.

VETTEL COMPLETÓ SU CUARTO AÑO SIN TÍTULOS EN FERRARI

====================================================

Vettel, de 31 años, que lideró el cuatrienio triunfal de Red Bull (2010-13), completó su cuarta temporada sin títulos en la escudería de Maranello, que relegó al tercer puesto al 'equipo energético' austriaco. 'Seb' ganó cinco carreras y acabó segundo, por delante de su compañero finlandés Kimi Raikkonen, último campeón del mundo de la 'Scuderia' (en 2007), que el año cambiará coches con el monegasco Charles Lecrerc (Sauber), la revelación de la temporada.

SAINZ CUMPLIÓ ANTES DE SUSTITUIR A ALONSO EN McLAREN

====================================================

El hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre, cumplió, en su cuarta campaña en F1. 'Carletes', de 24 años, acabó décimo, con Renault, el Mundial, con 53 puntos, tres más que Alonso, cuya plaza ocupará el año que viene en McLaren. Su compañero alemán Nico Hülkenberg fue el mejor de entre el resto ('the best of the rest'), al acabar séptimo -con 69- un Mundial en el que sólo optaban al triunfo tres coches: Mercedes, Ferrari y Red Bull.

'CHECO' PÉREZ, ÚNICO QUE SUBIÓ AL PODIO SIN UN AUTO PUNTERO

===========================================================

El mexicano Sergio Pérez, que afrontó una campaña más que difícil en la que su escudería entró en concurso de acreedores -en julio-, fue el único que logró subirse al podio sin pilotar uno de los coches punteros. 'Checo', de 28 años, logró, después de ser séptimo los dos años anteriores, y a pesar de todos los problemas, acabar octavo -con 62 puntos, siete menos que Hülkenberg- un Mundial en el que fue el único piloto fuera de las tresescuderías dominantes que logró subir al podio: en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Baku.

OGIER GANÓ EL MUNDIAL DE RALLYS Y VERGNE LA FÓRMULA E

=====================================================

Sébastien Ogier ganó su sexto Mundial seguido de rallys, el segundo con un Ford Fiesta y el decimoquinto que encadena Francia, después de los nueve que ganó entre 2004 y 2012 su tocayo Sébastien Loeb. Su compatriota Jean-Éric Vergne (Techeetah) se convirtió en el cuarto ganador del campeonato eléctrico, la Fórmula E.