Lastra recuerda al PP que tren cremallera a Los Lagos es una alternativa más

Oviedo, 17 dic (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha recordado hoy al PP que el Gobierno ha encargado un estudio de alternativas para mejorar el acceso a Los Lagos de Covadonga en el que el tren cremallera es una más.

El PP ha defendido esta semana en Cangas de Onís su proyecto para construir un tren cremallera hasta los lagos, un medio de transporte que considera "moderno y respetuoso con el medio ambiente" a la hora de evitar los problemas de acceso que se producen en épocas vacacionales, según la presidenta popular, Mercedes Fernández.

La dirigente popular señaló también que si presentaban este proyecto de tren cremallera era por la "falta de respuesta" del Gobierno socialista de Javier Fernández a la hora de dar solución a los problemas de acceso a Covadonga y a la saturación de coches en verano y puentes festivos.

"Todo el mundo conoce, incluido el PP, que la iniciativa del Gobierno es un estudio de alternativas, como el tren, pero hay otras", ha afirmado el titular de Medio Ambiente antes de recordar que la actuación se plantea en un parque nacional y espacio protegido donde las decisiones hay que someterlas a evaluación de impacto.

Según Lastra, hay que analizar alternativas y proponer la más adecuada de acuerdo a un procedimiento respetuoso con el medio ambiente ya que cada una de las que se proponen "tienen un impacto mayor o menor en términos económicos, técnicos y de viabilidad y por eso se ha encargado un estudio".

Tras recordar que el plan rector de uso y gestión del parque que anuló el Tribunal Supremo en 2005 no permitía la instalación de una vía de tren y que el nuevo, que hoy analiza el Patronato de Picos de Europa, no lo tiene que prohibir ni que autorizar ya que será la autorización ambiental la que diga si es adecuada o no.