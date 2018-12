El Niemeyer inicia el año cinematográfico con películas asiáticas

Avilés, 17 dic (EFE).- La programación cultural del Centro Niemeyer en 2019 comenzará el próximo 3 de enero con la película japonesa "Maquia: una historia de amor inmortal" y a partir de ahí se sucederán hasta marzo un total de 19 películas de Japón, Reino Unido, España, Uruguay, Bélgica, Estados Unidos, Corea del Sur y Suiza.

El trimestre cinematográfico vendrá marcado por cuatro películas asiáticas y tres largometrajes de cine asturiano en sesiones programadas para las 20:00 horas, informa el Centro.

El nuevo ciclo de cine del Centro Niemeyer se estrena de mano del cine asiático a través del largometraje de anime "Maquia, un amor inmortal" de Mari Okada, guionista japonesa cuya opera prima como directora ha sido recientemente galardonada en Sitges, además de ser candidata para el Oscar 2019 a Mejor Película de Animación.

La presencia del cine asturiano en este trimestre inicial de 2019 es destacable, concretamente el 24 de enero.

"Esquece Monelos" es la ópera prima de la gijonesa Ángeles Huerta y esta será la primera ocasión en que se podrá ver este largometraje en Asturias.

Completan el ciclo los títulos "Colette"; "Viaje al cuarto de una madre"; "Una receta familiar"; "La noche de 12 años"; "Olvida Monelos"; "Girl"; "RGB"; "La sociedad literaria y el pastel de piel de patata"; "Mandy"; "Trinta Lumes"; "Skate Kitchen"; "Burning"; "Cantares de una revolución"; "El veredicto, la ley del menor"; "Night is night, walk on girl"; "Lo que esconde Silver Lake"; "In Memoriam (la derrota conviene olvidarla), y "El libro de imágenes".