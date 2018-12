El embajador de Cuba defiende una "política de estado" entre España y la isla

Oviedo, 18 dic (EFE).- El embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, ha defendido hoy que las relaciones entre España y la el país caribeño se guíen por una "política de estado", como ha ocurrido siempre.

Machín ha hecho esta afirmación ante los periodistas momentos antes de reunirse con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, en una visita institucional para hablar sobre el modo de ampliar y consolidar los vínculos entre el pueblo asturiano y el cubano a partir de sus raíces históricas y familiares.

Tras remarcar las "buenas relaciones" con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado que su vista a la isla, la primera de un jefe de gobierno español en 32 años, es "una muestra de la voluntad de ambos países y gobiernos de continuar avanzando en los vínculos".

El embajador del país caribeño ha destacado que "no hay un solo modelo de democracia" y ha asegurado que Cuba tiene una democracia, como se ha demostrado en la discusión del nuevo texto constitucional por parte de más de ocho millones de cubanos.

"A aquellos que dicen que en Cuba no hay democracia les pongo este ejemplo, dígame si en un país donde no hay democracia el pueblo puede discutir abiertamente y sin limitaciones el texto de una constitución", ha destacado el embajador, que ha asegurado que en la isla se defienden los derechos humanos, entendidos como "indivisibles", de manera que no se pueden defender tan solo unos y obviar otros.

En esta visita a Asturias, Machín se ha reunido con empresarios asturianos y pese a que no hay un proyecto concreto para implantar en Cuba, el embajador ha asegurado que "existe la voluntad para que el número de empresas españolas crezca mucho más en Cuba".