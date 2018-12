Anquela: "Viene un partido muy importante ante el Málaga"

Oviedo, 20 dic (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, afirmó este jueves que el próximo sábado "viene un partido importante ante el Málaga", el de la decimonovena jornada de LaLiga 1/2/3, pero puntualizó que no por su futuro, pese a estar cuestionado por la mala marcha del equipo asturiano.

"A mí me preocupa que el Oviedo gane, mi futuro es igual. No he dejado de trabajar por este equipo ni voy a dejar de hacerlo. Los únicos peros son no ganar, pero este equipo no da sensación de estar muerto jamás", analizó el jiennense.

Reconoció que pueden echarle de su puesto los resultados, que son lo único que importa, pero se mostró convencido de que su equipo "va a salir de ésta" y destacó que sus futbolistas "creen en lo que están haciendo".

Anquela, que reconoció hablar e intercambiar opiniones con el club cada semana, admitió que hasta la experiencia se queda corta a la hora de afrontar el día a día en un club como el Oviedo, pero afirmó estar tranquilo y haberse rodeado de la gente que le quiere, algo que extrapola al apoyo recibido por parte de la afición.

"Aquí la inmensa mayoría está con mi persona, ya no con el entrenador, sino con mi persona. Eso es muy importante para mí. Voy a pelear como lo he hecho toda la vida, cada partido como si fuera el último porque me debo a los que nunca fallan. A mí el club me dice que siga haciendo lo que hago: que trabaje y que procure ganar", sentenció el técnico.

El entrenador defendió el trabajo de los suyos, y contextualizó el momento de su equipo recordando que no cuenta con jugadores que serían titulares en cualquier equipo como Berjón, Forlín o Joselu, para añadir después que aún con todo, el bloque ha seguido "peleando y haciendo lo que se podía".

"Otro entrenador estaría todo el día llorando. Cuando estemos todos competiremos y cuando no, sufriremos, porque no hemos tenido la suerte necesaria. Sumamos en Las Palmas y pudimos llevarnos más, en Almería, pagamos caro los cinco minutos que dejamos de jugar, y en Granada peleamos hasta el último minuto y merecimos más", señaló Anquela.

Los azules trabajaron a puerta cerrada y afrontarán el viernes la última sesión de la semana antes de la visita del Málaga al Carlos Tartiere (sábado, 16.00 horas), choque con el que se cierra el año y que los carbayones necesitan refrendar con un buen resultado tras dos derrotas.