Monteserín defiende el Real Decreto para las electrointensivas

Avilés, 21 dic (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha defendido hoy la utilidad del Real Decreto aprobado ayer en el Congreso de los Diputados para favorecer la situación de las empresas electrointensivas y ha rechazado de plano las críticas de Podemos referentes a su ineficacia.

"Claro que me leí el Real Decreto, cómo no lo voy a leer", ha respondido la alcaldesa a quienes la critican de no conocer su contenido y, en opinión de Podemos, la escasa utilidad del documento para el presente de las empresas electrointesivas, tres de las más importantes del país radicadas en la comarca de Avilés.

Monteserín ha destacado que el Real Decreto aprobado en la Cámara Baja encarga al Gobierno la elaboración de un estatuto para este tipo de empresas y ha indicado que tiene constancia del compromiso del Ejecutivo Central "de hacerlo lo antes posible".

"Hoy tenemos algo, porque tenemos un Real Decreto, de lo contrario, no tendríamos nada y tendríamos la facilidad de respuesta de la empresa que podría decir que se larga porque aquí no hay nada", ha indicado la regidora.

En su opinión, en este caso "los irresponsables son los de Podemos" con la orientación de su voto: "Lo que pasa es que no quiero andar en las diferencias políticas en este conflicto, me importan un bledo las diferentes políticas porque aquí hay un conflicto muy importante que afecta a trabajadores".

"La actitud de ponerse pegatinas y luego no acompañarlo en el voto no sirve para nada y esa es la de Podemos", ha lamentado.

La regidora local cree que el Real Decreto ayuda y sobre todo si el estatuto para las grandes consumidoras se hace en dos meses en lugar de los meses de tope marcado.