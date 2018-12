CEA critica al Principado por no activar protocolo de contaminación en Oviedo

Oviedo, 23 dic (EFE).- La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha criticado hoy al Gobierno del Principado por no activar el protocolo de contaminación del área de Oviedo, "a pesar de la contaminación continua" existente en este concejo, informa este colectivo.

"Hemos vuelto a exigir al Principado que aplique el Nivel Preventivo del Acuerdo de 1 de agosto de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en el Principado de Asturias en la Aglomeración de Oviedo con las correspondientes restricciones para el área", señala.

CEA precisa que el Aviso Preventivo del coladero de protocolo se debe aplicar cuando hay 3 días seguidos superando 45 µg/m3 Pm10 o 25 µg/m3 Pm 2,5 y cuando se dé la presencia de fenómenos meteorológicos de carácter persistente e intenso que dificulten la dispersión de las partículas.

En este sentido, subraya que "en el área de Oviedo se llevan 4 días superando al menos en una estación las medias de las últimas 24 horas de 25 µg/ m3 de las micro partículas Pm2,5".

"Siendo los peores datos los de la estación de Ventanielles en Oviedo y la escondida de Lugones en Siero", recalca la organización ecologista.

Señala que estos los datos que maneja son los oficiales que facilita el Gobierno de Asturias en su web de acuerdo a la obligación de comunicación diaria de contaminación atmosférica y calidad del aire de la Directiva 2008/50/CE y el R.D 102/2011.

"Encima de que el protocolo ya es coladero, el Principado no se atreve a aplicarlo a pesar de que no hay perspectivas de lluvias en unos días y tenemos el anticiclón. Hay que recordar que para el protocolo no se tuvieron en cuenta ni los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias ni los datos de las estaciones privadas que son la mayoría de Asturias", asevera.