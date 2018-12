La FSA ofrece estabilidad para que Asturias no repita resultado de Andalucía

Oviedo, 29 dic (EFE).- La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) concurrirá a las elecciones autonómicas presentándose como la única fuerza política capaz de garantizar la estabilidad de la región y evitar el riesgo de que se produzca, como en Andalucía, un acuerdo que dé el Gobierno a PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

Así lo ha asegurado hoy el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, en rueda de prensa tras presidir la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE, que ha hecho un balance del ejercicio de 2018 en presencia de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que asistía por primera vez a un encuentro de este órgano.

No obstante, ha apuntado, la situación de Andalucía y la de Asturias no es equiparable dado que en el primer caso la derecha nunca había gobernado esa comunidad mientras que en el Principado tanto PP como Foro estuvieron al frente del Ejecutivo regional "y no dejaron muy buen recuerdo".

Barbón ha destacado el "negativo" resultado de esos gobiernos y se ha planteado qué ocurriría si Asturias pasa a manos de la derecha después de que las formaciones de ese ámbito -en solitario o tras la creación de Foro- no fueran capaces de ponerse de acuerdo dado que ahora tendrían que buscar un pacto entre tres o cuatro partidos.

"¿Si siendo sólo un partido o dos no fueron capaces de dar estabilidad asturias, qué estabilidad van a dar cuatro partidos?", se ha preguntado tras señalar que en Asturias se añaden otros factores como el hecho de que la irrupción de Vox en Andalucía sea un fenómeno nuevo mientras que, en el caso del Principado, ya empezó a producirse en 2011 con la creación de Foro.

De esta manera, el candidato socialista a la Presidencia ha abogado por movilizar a los votantes de centro izquierda y de izquierda para evitar que se repita la situación de Andalucía y ha incidido en que, en el caso de la FSA, su dirección "es de cambio" frente al liderazgo "consolidado" de Susana Díaz lo que permite "conectar mejor" con las nuevas demandas de la sociedad.

Para Barbón, Asturias cierra 2018 -"que empezó regular y termina bien"- contando con el mayor "peso político" de su historia a nivel nacional con la presencia de Lastra como número dos y portavoz del PSOE y de María Luisa Carcedo como ministra de Sanidad y disponiendo además de un presupuesto pactado con Podemos e IU que garantiza que la región no se paralizará a causa de las elecciones.

De cara a esos comicios, ha apuntado, la FSA busca renovar su programa de gobierno y elegir a los mejores candidatos para unos comicios en los que todas las encuestas sitúan al PSOE como fuerza más votada por lo que aspira a gobernar frente a quienes admiten ese hecho pero buscan "un pacto de no sé cuantos para sobrevivir".

En este sentido, ha recordado que la FSA ya tiene designados a sus cabezas de lista para el Principado y para las ciudades de más de 20.000 habitantes por decisión de sus militantes mientras que partidos como el PP -"Mercedes Fernández parece que quiere ser (candidata), pero no sabemos si le van a dejar"- o Ciudadanos están pendientes de que esa decisión se adopte desde Madrid.