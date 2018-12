Zapater: "Hay que darle las gracias a Víctor Fernández pase lo que pase"

Zaragoza, 29 dic (EFE).- El capitán de Real Zaragoza Alberto Zapater ha agradecido a Víctor Fernández la ilusión que les ha transmitido "en poco tiempo" porque por su trayectoria como técnico "no tenía ninguna necesidad" de volver a sentarse en un banquillo y "pase lo que pase hay que darle las gracias".

"Tenemos que saber que con la camiseta y el escudo no se gana, pero tenemos detrás la afición más grande de la categoría", ha subrayado el jugador de Ejea de los Caballeros en la primera sesión de entrenamiento del equipo aragonés en las instalaciones de la Ciudad Deportiva tras las vacaciones navideñas.

En una situación tan delicada como la que todavía está el equipo aragonés, a pesar de haber salido de los puestos de descenso a Segunda B tras vencer al Extremadura, Zapater ha insistido en la importancia de sumar esos tres puntos "sobre todo por la situación que teníamos y tenemos".

"Necesitábamos un cambio dentro del vestuario por la dinamica de ilusión y alegría que trae ganar. Solo es un partido pero lo necesitábamos", ha insistido.

El canterano, que ha reconocido que no es bueno que a estas alturas de temporada ya hayan tenido tres entrenadores, ha explicado que Víctor Fernández en los días que tuvo para preparar el partido ante el Extremadura les insistió en "diferentes aspectos, como acabar las jugadas y que la gente se atreviese, y eso se transmitió y sirvió para ganar, que la gente no tuviese miedo a equivocarse y que fuésemos verticales".

Sobre el reencuentro con Víctor Fernández ha afirmado que ha sido "una alegría y un aliciente", a pesar de ser consciente de que "no hay que vivir del pasado, pero cuando vino Cani (Rubén Gracia) me hizo una ilusión increíble y que ahora venga Víctor...".

"En estos pocos días que llevo con Víctor me recuerda a mí cuando volví, desbordado de ilusión; le he visto cosas que son de niño pequeño con su primer juguete. Pase lo que pase hay que darle las gracias", ha señalado.

"He estado una semana en París y he estado en el estadio aunque solo por fuera y me he hecho fotos. Es pensar en la Recopa aunque de eso no vivimos ahora y no estar anclado en el pasado, pero es historia del Real Zaragoza. Es pensar en los años que era socio y recogepelotas y con Víctor como entrenador en la temporada 2006/07 fue seguramente la mejor temporada que he jugado, pero al año siguiente todo se torció", ha confesado.

Sobre la ilusión que ha vuelto a despertarse en los seguidores zaragocistas, después de haber pasado varias jornadas en puestos de descenso, el ejeano ha apuntado que sabe cómo es el fútbol, aunque "la fe mueve montañas y es mejor tener ilusión y pensar que vas a ganar en Gijón que pensar van a perder todos los partidos".