Foro crítica la inacción del PSOE para solucionar el reto demográfico

Oviedo, 3 ene (EFE).- El diputado de Foro Pedro Leal ha afirmado hoy que "cruzarse de brazos como Javier Fernández y el PSOE en los últimos 30 años no soluciona el gran reto demográfico de Asturias", informa este partido.

En un comunicado, el vicesecretario de Coordinación Institucional de Foro se refiere al "reto demográfico" que afronta Asturias tras conocerse los últimos datos publicados por el INE, que reflejan que Asturias registra "un índice de envejecimiento del 200%, las peores cifras de natalidad y mortalidad de España desde 1983, una población decreciente y sin ningún tipo de atractivo para los jóvenes".

Leal indica que los presupuestos de Asturias para 2019, pactados por PSOE, IU y Podemos, "olvidan el problema demográfico" existente que, según ha asegurado, hay que abordar "ya sin más dilaciones".

A su juicio, los datos del Instituto Nacional de Estadsitica (INE) "hacen imprescindibles" medidas como el plan que propone su partido para estimular la natalidad con ayudas directas por hijo hasta los 18 años.

El diputado regional de Foro apunta que la creación de empleo es la principal medida para fijar población y recalca que en Asturias se seguirá "a la cola de España, mientras el Gobierno se limite a elaborar documentos y abrir una oficina en el suroccidente".

"Pedro Sánchez y Javier Fernández, tanto por acción como por omisión, están creando las bases para convertir Asturias en un páramo, en un desierto, en un erial deshabitado y sin oportunidades", subraya.

"Cruzarse de brazos como hace Javier Fernández y el PSOE en los últimos 30 años no soluciona el problema demográfico de Asturias," critica Leal. "No hace falta que nos recuerden el alarmante descenso de población en mensajes de fin de año, porque lo conocemos perfectamente. La diferencia es que unos, como FORO, queremos afrontar la situación y proponemos medidas, y desde la izquierda asturiana no se hace nada, se ponen la venda en los ojos y miran para otro lado".