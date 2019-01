The Real Straits actúan esta noche en el Niemeyer con el aforo completo

Oviedo, 3 ene (EFE).- La agrupación The Real Straits finaliza su última gira "The Real Story of dIRE sTRAITS" esta noche a las 21:00 en el Auditorio del Centro Niemeyer, de Avilés,con el aforo completo.

Esta última gira es la apuesta más importante y ambiciosa de toda su trayectoria, una conmemoración vertiginosa en el 40º aniversario de la banda inglesa Dire Straist, informa el Centro Niemeyer.

La agrupación The Real Straits está formada por siete intérpretes, reconocidos a nivel internacional, y unidos con la intención de rendir un homenaje inolvidable a uno de los grupos más relevantes de la historia de la música rock: Dire Straits.

A través de sus espectaculares directos, recrean las canciones inmortales de Dire Straits, que sorprenden y emocionan a los más fieles seguidores de la banda británica.