Víctor Fernández: "Me gusta la propuesta del entrenador del Sporting"

Zaragoza, 04 ene (EFE).- El preparador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha señalado hoy que le gusta la propuesta deportiva del técnico del Sporting de Gijón, José Alberto López, su rival de mañana en el estadio de El Molinón-Enrique Castro "Quini".

"Es un entrenador joven con buenas ideas y con buena propuesta. Me gusta lo que le he visto al Sporting con él. Espero un equipo muy relacionado con las estadísticas que muestra. Es de los pocos equipos que no ha perdido como local", ha añadido en rueda de prensa el preparador del conjunto aragonés.

Éste, ha explicado que se van a enfrentar a un equipo construido para el ascenso con una estructura futbolística buena y que se encuentra entre los seis o siete equipos con claras opciones de estar arriba.

"Cuenta con mucha masa social e historia y hasta el parón de vacaciones viene con una trayectoria impecable. Es evidente que es muy poderoso como local porque quiere ser dominante. Es un equipo vertical, que hace transiciones muy rápidas aunque le cuesta encontrar la portería como al resto de equipos de Segunda salvo a los grandes. Tiene muchas variantes en las zonas más avanzadas y espero un Zaragoza que sea capaz de trasladar la ambición del anterior partido al Molinón como visitante, que seamos un equipo que tiene personalidad para ir a ganar el partido y para ser protagonista y querer el balón desde el principio", ha destacado.

A este respecto ha añadido que, por ello, va a haber "una buena lucha" porque el Sporting también quiere el balón y en este duelo ser verá quién está mas acertado. "Quiero tener la sensación de que siempre queremos ir a ganar y que la transmitamos, así como que estamos cerca de lograrlo", ha deseado.

El interrogante que se le abre al preparador del equipo zaragozano es si su equipo es capaz de jugar igual como local que como visitante ante un "muy buen equipo", algo que considera una prueba "muy exigente".

Para el técnico zaragocista ganar en Gijón supondría "reforzar todo lo bueno que el equipo ha hecho hasta ahora, daría un plus de confianza al grupo, reforzaría el estado anímico y daría tranquilidad y serenidad de cara al futuro", por lo que de su equipo espera mañana "la mejor de las respuestas".

Víctor Fernández considera que más allá de eso el Real Zaragoza tiene "necesidad de sumar ante cualquier rival" y que la idea es acumular puntos para alejarse "cuanto antes" de la zona de peligro.