Marcelino: "Estoy absolutamente respaldado"

Paterna , 7 ene .- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, indicó en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón que se siente "absolutamente" respaldado por el club y se siente igual que cuando afronta otro partido y no como un ultimátum.

"Estoy absolutamente respaldado por el club. Con las que personas que convivo habitualmente, la relación es la misma. Me preocuparía si hubiera habido esa reunión con el propietario porque se aleja de lo habitual. Con Anil (Murthy) habló en los viajes y en situaciones que pueda venir al entrenamiento. Me encuentro con la absoluta normalidad de semanas anteriores", explicó.

El técnico, cuando se le insistió si veía peligrar su cargo en caso de obtener malos resultados en los dos próximos encuentros, señaló que "me siento igual que ante cualquier otro partido, mi disposición es la misma: preparar el partido para ganarlo, nos da igual el rival y la competición".

"Para nosotros es prioritario LaLiga pero eso no quiere decir que no afrontemos partido de mañana con la única mentalidad de ganarlo y pasar la eliminatoria", afirmó en la única referencia que hubo en la rueda de prensa al partido copero.

"Lo importante para mí, en cualquier equipo, es el futuro del club. Soy una persona que se vuelca en su trabajo y en el día a día, lo afronto con la naturalidad y responsabilidad que mi cargo conlleva. Es una cuestión de autorresponsabilidad en mi profesión", apuntó.

Marcelino cree que cuenta con el apoyo de sus jugadores y subrayó que está "convencido que la plantilla por su forma actuar y por lo que transmite en los partidos confía absolutamente en el cuerpo técnico".

"Estoy súper agradecido y disfruto cada día porque los jugadores tienen una gran actitud para hacer lo que se les plantea. En bastantes cosas no les sale pero no porque no quieran sino porque la situación en ciertos momentos les condiciona", finalizó.