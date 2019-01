Expresidente Comité de Empresa acusa a UGT de "falta de rigor" documental

Oviedo, 8 ene (EFE).- El abogado, extrabajador y expresidente del Comité de Empresa de UGT Carlos Suárez Peinado ha acusado hoy al sindicato de "falta de rigor" en la documentación que le presentaban y al entonces secretario general Justo Rodríguez Braga de tomar medidas de "represión" contra él por no aceptar firmar lo que la Dirección del sindicato pretendía.

En la comisión de investigación parlamentaria sobre el uso de los fondos destinados a formación, Suárez Peinado ha acusado a Rodríguez Braga de ejercer diversas medidas de presión sobre él, acusándole de "desleal", lo que provocó que tuviera que abandonar el sindicato.

No obstante y a preguntas de la diputada socialista Nuria Devesa, el expresidente del Comité de Empresa ha reconocido que su relación con los cursos de formación fue tan "solo" de cuatro clases que impartió y que no realizó "ningún" tipo de control sobre la gestión y control de los mismos, ni tampoco de la eficacia de las políticas desarrolladas, entre otras cuestiones que se están investigando en esta comisión.

En 2011, Suárez Peinado ha afirmado que como presidente del comité empresa se negó a firmar una serie de medidas "drásticas" que pretendía la Dirección del sindicato sin que le dieran a conocer la documentación contable que reflejará una situación económica pertinente para poder aplicar tales medidas para reducir gastos.

"Se presentaron en la reunión con un mero documento de World. No hubo acuerdo y aplicaron las medidas de forma unilateral, aunque fueron declaradas nulas por sentencia firme del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo", ha indicado.

En 2012, ha señalado, se inició la negociación de un ERE por parte de UGT Asturias, con el que el comité no estuvo de acuerdo y que fue declarado nulo por el Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo.

Ha recordado que tanto el sindicato como Rodríguez Braga fueron condenados por la Justicia por la "vulneración" de sus derechos y por las "presiones" que recibió por haberse opuesto al ERE.

"Este señor (Rodríguez Braga) me dijo que se limpiaba el culo con el dinero de los trabajadores", ha subrayado Suárez Peinado, que ha lamentado que fuera él quién tuviera que irse de UGT y no el ex secretario general.

Por último, Suárez Peinado ha apuntado que conoció "al menos una persona que trabajaba en los servicios jurídicos de UGT sin dado estar de alta".

Por otra parte, María Engracia Cortina Fernández, en calidad de trabajadora de UGT Asturias, también ha reconocido que no tuvo ningún tipo de relación con los temas de formación y que trabajaba en la organización del sindicato.

"No se por qué la UCO me tuvo dos horas declarando ni por qué he comparecido en la Comisión de la Junta, " ha recalcado la trabajadora de UGT.