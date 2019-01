Izquierda Abierta avisa a Garzón que no sucumbirá a chantajes ni extorsiones

Madrid, 8 ene (EFE).- Izquierda Abierta, la corriente de IU de la que es portavoz Gaspar Llamazares, ha acusado al coordinador federal de la formación, Alberto Garzón, de querer liquidar la pluralidad y le advierte de que no aceptará sus "formas inquisitoriales" ni sucumbirá a "chantajes y extorsiones".

De esta forma responde Izquierda Abierta a la carta en la que Garzón y el secretario de Organización de IU, Ismael González, pedían a Llamazares que antes del próximo día 10 aclare si es militante de algún partido distinto a IU.

Una exigencia que se produjo después de que se difundieran unas grabaciones de hace más de seis meses en las que Llamazares mostraba su disposición a concurrir a las elecciones europeas con la plataforma Actúa, en la que también participa el juez Baltasar Garzón.

El próximo lunes 13 se reúne la dirección federal de IU, que podría plantear medidas disciplinarias para impedir que Llamazares -que ha dimitido de todos sus cargos federales en la organización de Garzón- pueda a optar a ser el candidato de IU en Asturias en las elecciones autonómicas, como pretende.

A pocos días de esa reunión, Izquierda Abierta (IzAb) ha remitido hoy su respuesta a Garzón a través de un comunicado en el que le traslada su "enfado e indignación con las formas inquisitoriales que se están empleando" con varios miembros de esta corriente de la formación y denuncia la "persecución" de Llamazares.

El comunicado acusa a la dirección de IU de pretender "liquidar todo atisbo de pluralidad en la organización" con las exigencias que les han trasladado a través de un "vergonzoso burofax" a varios miembros de Izquierda Abierta para -en su opinión- "justificar la persecución interna".

"Estamos ante una purga, un proceso macartista culminado en un tribunal inquisidor. E Izquierda Abierta está en el punto de mira", subraya la nota tras criticar que se les exija "poco menos que un auto de fe y la renuncia a la discrepancia".

"Desde Izquierda Abierta hemos recomendado a nuestros militantes que no se retracten de nada porque estatutariamente no han incumplido mandato alguno. Igualmente, recomendamos que no den explicaciones sobre supuestos cuya consideración delictiva ni siquiera conocen", explican.

Asimismo, Izquierda Abierta aprovecha para reiterar su desacuerdo con la línea política de la dirección de Alberto Garzón y criticar su "estrategia de entrega y sumisión a Podemos" por considerar que es "errónea" y supone "una liquidación de IU barnizada de una falsa confluencia" que deja "sin referente a más de un millón de votantes", como han demostrado las elecciones.

"Conscientes de que somos la disidencia incómoda que la actual dirección nunca quiso integrar, Izquierda Abierta no sucumbirá a chantajes ni extorsiones", conluye.