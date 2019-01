El Sporting cambia de sistema para cerrar la primera vuelta en Albacete

Gijón, 11 ene (EFE).- El Sporting cierra la primera vuelta en el campo del Albacete en un partido en el que el técnico rojiblanco podría variar el dibujo táctico recuperando el 4-3-3 dando entrada a Pablo Pérez como enganche con un único delantero, puesto que se juegan Djurdjevic y Blackman que venían jugando juntos las últimas jornadas sin que el potencial ofensivo de los rojiblancos hubiera aumentado.

José Alberto recuperará a la mayor parte de jugadores que viene utilizando en la Liga con alguna duda en defensa, ya que Roberto Canella se ha recuperado de su lesión y podría reaparecer en detrimento de Carlos Cordero, su sustituto durante la baja y que mostró un buen nivel mientras que en el centro del campo son fijos Carmona, Cristian Salvador y Nacho Méndez con Traver y Robin Lod jugándose un puesto.

El Sporting está completando una primera vuelta de la liga muy lejos de las expectativas creadas al inicio de la temporada hasta el punto que ya se ha producido un cambio de entrenador, tras lo que se ha producido una mejora de resultados que no obstante no han servido para disminuir la diferencia con los puestos de play off.

El Albacete es una de las sorpresas de la Segunda División, como así lo reconocen los jugadores del equipo gijonés que no obstante buscarán los tres puntos para tratar de cerrar la primera vuelta a la menor distancia posible de las posiciones de play off, ya que a pesar de la mala temporada el ascenso sigue siendo el objetivo.

El entrenador rojiblanco destaca del Albacete "su rápido repliegue, extraordinarias transiciones tanto ofensivas como defensivas y su peligro a balón parado" y considera que "nadie le ha regalado nada si está segundo es por merecimiento propio, está haciendo una temporada excelente".

El conjunto gijonés acude a este partido con la moral alta tras haber superado al Valencia en la Copa y con la intención según palabras de José Alberto de "aprender de los errores cometidos ante el Zaragoza" en el que encajó la primera derrota desde que se hizo cargo del equipo.

José Alberto dirigió hoy a puerta cerrada la última sesión de entrenamiento y a su término facilitó una amplia lista de convocados, ya que el Sporting tras jugar mañana el Albacete no retornará a Gijón sino que se desplazará a Valencia para preparar allí el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey que jugará el próximo martes.