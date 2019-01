Izquierda Abierta da por hecha la expulsión de Llamazares de IU

Madrid, 13 ene (EFE).- Izquierda Abierta ha dado ya por hecha la expulsión de su portavoz, Gaspar Llamazares, de IU y ha certificado la "muerte política" del proyecto histórico del partido a manos de su actual coordinador, Alberto Garzón, cuya "mayor aportación" ha sido la "limpieza ideológica" en la organización.

Ningún miembro de Izquierda Abierta ha acudido este domingo a la reunión de la Coordinadora Federal de IU, que, entre otros asuntos, tiene previsto determinar si sanciona a Llamazares por incumplir los estatutos de la formación al impulsar otra opción electoral a través de la plataforma Actúa, de la que es promotor junto al juez Baltasar Garzón.

Fuentes de IU han confirmado a Efe que, de momento, no se ha tratado este asunto y que, con toda probabilidad, no será hasta última hora de la tarde cuando se adopte una decisión.

Los miembros de Izquierda Abierta han informado en un comunicado su decisión de no acudir a esta reunión de "linchamiento" y han subrayado que la dirección del partido se puede ahorrar el "paripé".

"Nos damos por enterados de que no hay posibilidad de compatibilizar discrepancia alguna con el proyecto de Alberto Garzón. Y no estaremos donde no nos quieran, pero no dejaremos de estar donde creemos que somos necesarios", advierten.

En su opinión, la reunión de este domingo es la "recta final de la purga" iniciada contra Izquierda Abierta por la actual dirección de IU, a la que acusa de plantear la apertura de expedientes sin cargos probatorios y con sentencias previas a juicios.

Denuncia que se les coloca como acusados en un juicio de intenciones sin garantías, puesto que "no se recogen las alegaciones de Izquierda Abierta ni de sus militantes". "Se presenta un único relato inquisidor, un libelo", dicen.

No admiten así ni la instrucción del expediente ni las supuestas faltas y advierten de que continuarán en su propósito de reconstruir la izquierda y movilizar al "cada vez más amplio sector huérfano".

Pero recalcan que será una reconstrucción "basada en el respeto, la diversidad y la cooperación, no en la persecución política, el sectarismo o el centralismo democrático", como, en su opinión, ha hecho Alberto Garzón, al que le reconocen "el mérito y la honestidad de haber cumplido con su proyecto de entrega para el que necesitaba una IU pequeña y dócil".