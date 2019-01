Consejero de Foro cree que la formación para el empleo no era la adecuada

Oviedo, 15 ene (EFE).- El consejero de Economía y Empleo en el Gobierno de Foro, José Manuel Rivero Iglesias, ha considerado hoy que la formación para el empleo que estaba en vigor cuando su partido llegó al poder en julio de 2011 "no era la adecuada para conseguir la empleabilidad".

Al comenzar su intervención en la sesión de la comisión de investigación sobre cursos de formación, Rivero ha explicado que tan sólo estuvo en el cargo entre julio de 2011 y mayo de 2012 por lo que considera que ni él ni su equipo tienen "responsabilidad alguna sobre los cursos de formación" que ahora investiga la justicia.

Durante esa etapa no detectó irregularidades ni tuvo constancia de denuncias de trabajadores de sindicatos sobre el uso de los fondos de formación, ha asegurado tras indicar que, pese a que su tarea no era supervisar, debido a la investigación en marcha tiene la sensación de que los controles no eran "lo suficientemente exhaustivos".

El exconsejero ha considerado que la política de formación que estaba en marcha a su llegada al gobierno era "francamente mejorable" y la formación que se estaba dando "no era la adecuada para conseguir la empleabilidad", sino que atendía a otros criterios o a "una inercia" de impartir cursos.