Monteserín dice que Alcoa está obligada a dar tiempo para buscar alternativas

Avilés, 15 ene (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha acusado hoy a Alcoa de no haber cumplido ninguno de los compromisos vinculados a la compra desde 1998 y ha recalcado que está obligada a conceder seis meses de plazo para articular un nuevo proyecto industrial en torno a la aluminera.

Monteserín ha pedido a la empresa un respeto a la mesa de negociación que se reúne en Madrid para abordar el expediente de extinción de empleo propuesto para los 686 trabajadores de las fábricas de Avilés y A Coruña.

Además, le pide seis meses de tiempo, que prorrogue la actual situación, para buscar una alternativa viable, segura y con capacidad de un proyecto industrial para Avilés.

"Una alternativa de verdad, seria, y que explote una posibilidad muy alta que tiene el sector del aluminio, ya que todos los estudios dicen que es un sector en expansión y con mucho futuro", ha señalado.

A Mariví Monteserín, nada que se salga de ahí le vale, "porque realmente es una empresa que ha tenido muchísimas ventajas cuando la vendió el señor Aznar en el año 98".

Ha recordado la alcaldesa que entonces tenía compromisos que no cumplió y, por lo tanto, "no se puede ir de rositas, si se quiere ir, tiene que hacerlo cumpliendo algunos de esos compromisos o todos esos compromisos".

En caso de que no los cumple, Monteserín ha pedido las sanciones y penalizaciones correspondientes "como cualquier particular que no cumple los compromisos que adquiere con la Administración".

"En este caso eso es así, no ha cumplido con la comarca, no ha cumplido con Asturias, no ha cumplido con la industria, no ha cumplido con los trabajadores, no ha cumplido con el Gobierno de España, que es con quien adquirió el compromiso en el momento de la venta", ha recalcado la alcaldesa.

Por todas estas razones, cree que Alcoa está obligada a dar ese tiempo para hacer ese proyecto alternativo si definitivamente quiere dejar de explotar la planta de Avilés.