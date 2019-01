Peritos discrepan sobre la posibilidad de supervivencia de víctima de Salesas

Oviedo, 16 ene (EFE).- Los peritos han discrepado abiertamente hoy sobre la data y las probabilidades de supervivencia de la víctima del crimen de Salesas en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial y por el que el acusado afronta 25 años de prisión.

Los médicos forenses José Antonio Sánchez Moro y César de Luis Conti han mantenido que la víctima, Jose Manuel Fernández, conocido como "Lolin", murió tras sufrir dos heridas de arma blanca, que le afectaron al pulmón izquierdo y el corazón.

A su juicio, la muerte se produjo "de una manera lenta" y se situó en una horquilla entre las 3 y 4 de la madrugada.

Los forenses han resaltado que la víctima no tenía signos de defensa y las lesiones no eran letales "per se" y ninguna causó una muerte instantánea, sino que el fallecimiento se debió a una hemorragia sanguínea que lo más probable es que se prolongara con el tiempo.

Los peritos han opinado que si la víctima hubiera sido atendida en el momento quizá "hubiera sobrevivido".

Sin embargo, el doctor José Ángel Rodríguez Getino, profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Oviedo ha rebatido su argumentación y ha sostenido que las posibilidades de supervivencia de la víctima fue "muy limitada".

En opinión de Rodríguez Getino, José Manuel Fernández pudo quedar en una situación de inconsciencia tras sufrir las lesiones que le provocaron "un derrame de sangre abundante y una parada cardiaca irreversible" a lo que se unieron problemas respiratorios.

El experto en Medicina Legal y Forense ha señalado que la muerte fue "rápida" y la ha cifrado incluso en 15 minutos y ha fijado la hora del fallecimiento entre las 3:50 y las 4:20 horas, del 27 de junio de 2017.

El forense César de Luis Conti ha incidido, por el contrario, en que el fallecimiento se produjo "de forma lenta, pausada y contínua".

El juicio continuará mañana, a las 9:30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.