Sindicato CIG no firma el preacuerdo de Alcoa porque no garantiza el empleo

A Coruña, 16 ene (EFE).- El sindicato CIG no ha firmado el preacuerdo alcanzado esta madrugada entre la multinacional del alumnio Alcoa y los trabajadores de sus plantas en A Coruña y Avilés porque considera que no garantiza "de forma clara" el empleo más allá del 1 de julio ni el reinicio de la actividad de electrólisis y "obliga a pactar ya las condiciones de los despidos".

En un comunicado, CIG señala que desde que Alcoa anunció el cierre de su plantas mantuvo "una posición totalmente contraria" a esa iniciativa y "asumió hasta el final el mandato de la asamblea de trabajadores de no pactar ni despidos ni la parada de las series de electrólisis sin garantías claras de que volviese a arrancar".

De este modo, el preacuerdo, según el sindicato, "deja toda posibilidad de mantener los empleos y retomar la actividad en manos de las propuestas que pueda poner en marcha el Gobierno central", en particular el Ministerio de Industria, con cuyos dirigentes se reunió la representación social, aunque no CIG.

El sindicato también advierte de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, "se ha limitado a asumir el plan de cierre de Alcoa, sólo que en un plazo de seis meses" sin que haya "un compromiso real" de buscar una solución para mantener los puestos de trabajo y la producción en las fábricas.

"No hay ninguna certeza de que vaya a aparecer un inversor y el Gobierno no ha mostrado la voluntad de asumir, como solución puente, la titularidad de las plantas", por lo que CIG "no puede suscribir este acuerdo", indica su secretario general, Paulo Carril.

CIG considera que el compromiso deja "en manos del Gobierno español lograr una solución seria con garantías de mantener el 100 % de los puestos de trabajo" y señala que en caso de no conseguirlo supondría "ahondar a pasos agigantados en el desmantelamiento industrial de Galicia", que va camino de convertirse en "un desierto industrial".

El sindicato considera que el hecho de que Galicia sea un "gran productor y exportador de energía" y que, "se pueda cerrar una fábrica como la de Alcoa por o tener un precio de la electricidad competitivo" pone de manifiesto la "necesidad de tener más capacidad para decidir sobre nuestros recursos".

El sindicato nacionalista gallego aboga, además, por derogar la reforma de la legislación laboral, que considera como la única opción "para evitar que sean las empresas las que tengan el poder absoluto" para decidir despidos "sin ningún control de la Administración y la autoridad laboral competente".