La supuesta víctima de una agresión sexual se desdice ante la Policía

Oviedo, 16 ene (EFE).- La mujer de 40 años que había denunciado haber sido víctima de una agresión sexual, cuando deambulaba semidesnuda, desorientada y con síntomas de embriaguez, en una calle de Oviedo, el pasado día 13, ha negado los hechos durante la investigación, según ha informado la Policía Nacional.

La Policía ha cerrado el caso, tras comprobar que no había indicios suficientes para sostener la acusación, después de que, en el interrogatorio a la supuesta víctima, ésta dijera que "no sabía por qué lo había dicho, ya que no había sido agredida sexualmente".

Una patrulla de la Policía Local había encontrado a la mujer, semidesnuda y muy desorientada, sobre las 20:30 horas del pasado día 13 en la calle Llano Ponte, en Oviedo, y ésta narró a los agentes que había sido agredida sexualmente por dos hombres.

El estado de "ansiedad y aturdimiento" de la víctima impidió en el momento inicial tomar declaración a la mujer, según ha corroborado la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Ante su declaración inicial, la Policía activó el protocolo habitual en estos casos para tratar de identificar a los dos hombres y, a partir de ese momento, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de las investigaciones, entrevistando a los potenciales testigos.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha explicado hoy, a través de un comunicado, que el desmentido de la mujer de su declaración inicial ha llevado al cierre del caso por la falta de consistencia de la denuncia.