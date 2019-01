El equipo de rescate de Julen, listo para perforar el túnel paralelo al pozo

Totalán , 19 ene .- El operativo de rescate de Julen, el niño de 2 años que el pasado domingo cayó a un pozo estrecho y profundo en Totalán (Málaga), ha culminado los trabajos de desmonte que permitirán iniciar en breve la excavación de un túnel vertical paralelo al habitáculo en el que se encuentra el niño.

El responsable del operativo, Ángel García, delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga, ha explicado a los periodistas que después de trabajar durante toda la noche, han conseguido llegar a la cota menos veintitrés y atravesar el macizo rocoso que ha dificultado las labores en las últimas horas.

García ha señalado que actualmente se está posicionando la perforadora para empezar a ejecutar el túnel vertical y que sólo están pendientes de realizar unos trabajos auxiliares que podrían demorarse entre media hora o tres cuartos de hora.

"Estamos esperanzados en que este trabajo pueda llevarnos el menor tiempo posible si las condiciones son un poco más favorables que las que nos hemos encontrado hasta ahora", ha detallado el técnico, que ha avanzado un plazo de ejecución para esta excavación de entre 12 y 15 horas, siempre que no vuelvan a encontrarse "alguna veta o dureza".

"Tenemos que hacer una perforación de 60 metros y en ese espacio nos podemos encontrar afloraciones del macizo rocoso que ha ralentizado las operaciones de desmonte para el rebaje del terreno y creación de una plataforma en la que se está colocando la perforadora.

García ha informado de que a continuación, tendrán que realizar la galería horizontal de acceso al pozo en el que está el niño, una actuación que llevarán a cabo a mano los mineros desplazados desde Asturias.

El trabajo de estos operarios tendrá, según García "unos rendimientos menores", ya que emplearán medios manuales, pistolas y martillos, "y en condiciones favorables, se invertirán unas 20 horas, aunque intentaremos hacerlo en el menor tiempo posible".

Para la bajada de los mineros se ha fabricado "un útil, un especie de cesta de 1,2 metros de diámetro, en la que podrán introducirse dos mineros, "y se está viendo la posibilidad de que un tercero esté a una costa superior" para ayudar.

Preguntado por la posibilidad de que el niño no esté precisamente a la cota menos 71, que es donde se encuentra el tapón de tierra que se detectó en el pozo, ha declarado que los técnicos desconocen la altura de este tapón e incluso "si no es un tapón y la tierra llega hasta el fondo del habitáculo".

Ha afirmado que los mineros tendrán tres metros para acceder hasta el pozo desde el habitáculo de trabajo que se ha diseñado y en ese espacio es "donde esperamos encontrar a Julen".

En cuanto a la posibilidad de que hubiera que hacer más galerías de acceso al pozo, ha advertido de que tendría un riesgo añadido que habrá que analizar en función del terreno y la geotecnia que se vaya encontrando.

García ha asegurado que desconoce si existe alguna acusación hacia el operativo de rescate, y ha precisado que desde que se abandonó la técnica de la succión de material del tapón y se optó por las excavaciones, "esto ha pasado de ser un rescate a una obra de ingeniería civil humanitaria".

El ingeniero ha insistido en que el ánimo entre los rescatadores es "férreo", ya que "llegar a Julen cuanto antes es una motivación tremenda y no pesan las horas, no pesa el cansancio y no pesa el no dormir; lo importante es llegar cuanto antes y llevárselo a sus padres".